O companie românească a dezvoltat programul reduce consumul de energie al companiilor cu 11%. Quartz Matrix a câștigat Oscarul Industriilor într-o competiție cu firme din peste 80 de țări

Quartz Matrix a câștigat premiul cel mare la categoria ,,IoT - Digital Innovation of the Year”, echivalentul Oscarului ȋn lumea de business pe segmentul de companii și industrii. Evenimentul a reunit peste 8.000 de fime din mai mult de 80 de țări, iar Quartz Matrix au fost singura companie românească ȋnscrisă ȋn competiție. Produsul dezvoltat de români și recunoscut la nivel internațional este platforma QLeap, o soluție IT prin care companiile își pot reduce consumul de energie, respectiv costurile, cu până la 11%, și pot deveni mai sustenabile.