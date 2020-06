Istoria PlantExtrakt este strans legata de Cluj, unde imediat dupa Revolutie, in 1991 se puneau bazele unei companii romano-germane, producator si exportator de medicamente homeopate si de materii prime pentru homeopatie si fitoterapie. Evolutia companiei a fost una rapida, astfel incat, trei ani mai tarziu, PlantExtrakt era deja prezenta pe piata farmaceutica romaneasca prin produse fitoterapice si gemoterapice si, ulterior, homeopate.

Plantextrakt si-a dezvoltat afacerea in mod organic, bazandu-se pe pionierat in aria terapiilor naturale.

A fost prima companie care a introdus in Romania concepte inedite de fitoterapie: extracte obtinute din plante proaspete si extracte gemoterapice – adica din parti tinere de plante, in special muguri.

Prin continua munca de cercetare, desfasurata in aproape 30 de ani, PlantExtrakt ofera in prezent peste 65 de extracte gemoterapice, care acopera majoritatea categoriilor de ingrijire a sanatatii: sfera pulmonară, digestivă, renală, osteo-articulară, cardio-vasculară, cerebrală, cutanată, genitală etc.

Toata aceasta pricepere cumulata, face ca in prezent Plantextrakt sa fie si singurul producator care ofera combinatii fixe de extracte gemoterapice, cu indicatie specifica – gama Polygemma.

Un pilon esential pentru stabilitatea afacerii il reprezinta calitatea produselor. Se porneste de la plante certificate BIO, care provin din culturile organice proprii sau care sunt recoltate ecologic din flora spontana. Acestea sunt prelucrate cu mare grija, in stare proaspata, impreuna cu alte materii prime de calitate si puritate farmaceutica.

Inca de la infiintare, Plantextrakt s-a preocupat de intrarea si pe alte piete farmaceutice, cu extracte fitoterapice, gemoterapice si medicamente homeopate. La ora actuala, activitatea de export se desfasoara in 13 tari europene (Germania, Franta, Belgia, Elvetia, Austria, Italia, Polonia, Grecia, Spania, Portugalia, Bulgaria, Lituania, Ukraina), precum si in 4 tari de pe continentul asiatic (India, Pakistan, Japonia, Kazachstan), iar de curand si in Canada, Statele Unite ale Americii, Brazilia si Australia.

Anul trecut a marcat un moment important pentru Plant Extrakt, si anume, compania a devenit parte a Martin Bauer Group (the nature network), fiind un pas catre un viitor consolidat al afacerii cu produse naturale pentru ingrijirea sanatatii.

Am stat de vorba cu Directorul Executiv al PlantExtrakt, Cornel Utiu, despre perioada de lockdown si evolutia companiei in aceasta perioada, precum si despre planurile de viitor ale companiei.

In majoritatea domeniilor a inceput sa se reia gradual activitatea, in ritmul normal de dinaintea pandemiei. Cum a performat businessul PlantExtrakt in aceasta perioada de restrictii?

Neasteptata criza sanitara recenta a condus la o contractie a businessului cu terapii naturale si ne-a afectat si pe noi in egala masura. Dupa primul trimestru incheiat cu o depasire cu 2 cifre fata de planul pe care ni-l propusesem, vom incheia al doilea trimestru usor sub plan.

Motivele sunt simplu de dedus: concetatenii nostril, care au iesit din case in perioada de restrictii, au intrat in farmacii strict pentru produsele de imediata urgenta. Terapiile naturale, in marea lor majoritate, nu reprezinta interventii de faza acuta, ci sunt destinate consumului pe termen mai lung, de 1-2 luni, pentru a contribui la mentinerea sanatatii organismului. In plus, multe magazine de tip plafar au fost complet inchise in aceasta perioada si ne referim aici exact la magazinele cu vad, cele localizate in marile centre comerciale.

Urmarim cu interes comportamentul de consum dinaintea sezonului de toamna din anul acesta. In contextul pandemiei, dar si al evolutiei altor viroze sezoniere, ar fi de dorit ca si consumatorii romani sa inteleaga importanta unor cure preventive. Terapiile naturale pot avea un rol benefic in mentinerea unei bune imunitati a organismului.

Ati constatat o orientare mai mare a consumatorilor spre produsele naturiste in aceasta perioada? S-a reflectat acest lucru in vanzarile pe anumite categorii de produse?

Inca de la inceput as vrea sa ma distantez de sintagma prea ampla “terapii naturiste” si sa precizez ca noi, la PlantExtrakt, chiar lucram produse 100% naturale. Dezvoltarea afacerii PlantExtrakt se bazeaza pe pricepere si pe grija si are la baza conceptul de 100% natural, caruia PlantExtrakt ii este fidel inca de la infiintarea sa.

Si da, suplimentele alimentare si printre acestea si produsele naturale sunt pe o usoara panta asendenta in ultimii ani. Inca suntem departe de tari precum Germania sau Italia, unde un produs natural este intotdeauna primul pe lista recomandata de catre specialistii din domeniul sanatatatii, inainte de a prescrie medicamente chimice.

In Romania avem o frumoasa traditie populara de a utiliza remedii naturale: ceaiuri, macerate sau tincturi. Din pacate si accesul din punct de vedere economic la terapiile naturale de cea mai buna calitate poate fi un impediment. Am observant totusi ca generatiile mai tinere, Millenials si Gen Z, persoane cu educatie peste medie, aleg din ce in ce mai des produsele naturale de ingrijire a sanatatii. O contributie importanta au si medicii si personalul din farmacii, pentru a-i orienta pe acestia mai intai catre un produs natural.

In domeniul educatiei medicale de specialitate, suntem bucurosi ca s-au facut progrese. Pe langa atestatul de studii complementare in Fitoterapie, speram sa avem anul acesta si un atestat de studii complementare in Gemoterapie – adica terapia cu muguri si alte parti tinere de plante. Aceasta ne da speranta ca sanatatea romanilor se va baza tot mai mult pe aceste terapii 100% naturale.

”Viziunea noastra este sa avem un produs natural de ingrijire a sanatatii eliberat pe orice bon din farmacie”

Cum s-a schimbat comportamentul de consum al clientilor dvs in aceasta perioada?

Desigur ca izolarea la domiciliu ne-a indreptat pe toti catre online si am observat si noi o evolutie pozitiva a clientilor nostri care au magazine online. Deocamdata lucram impreuna cu acestia pentru a gasi solutii pentru costul de transport, care uneori risca sa fie la acelasi nivel cu costul unui extract din muguri, pe care noi il avem.

Viziunea noastra este sa avem un produs natural de ingrijire a sanatatii eliberat pe orice bon din farmacie. Nu neaparat produsele PlantExtrakt, dar neaparat produse naturale. Si pacientii sa inteleaga beneficiile pentru sanatate pe care aceste produse 100% naturale le aduc. Pentru aceasta incercam sa contribuim la educatia pentru sanatate a societatii noastre.

Aveti in plan anumite investitii care sa intampine eventualele modificari in comportamentul de consum al clientilor?

Suntem atenti si venim in intampinarea clientilor nostri care au magazine online. Ne-am marit investitiile pentru vizibilitatea in mediul digital. Deocamdata nu ne propunem sa concuram chiar noi, PlantExtrakt, in zona de comert online, insa ne bucura ca multe farmacii au deschis acum si acest canal si lucram impreuna cu ei.

Care sunt obiectivele pe care doriti sa le atingeti anul acesta ?

Pentru ca suntem in primul an de la intrarea noastra in Martin Bauer Group, obiectivul principal este integrarea sistemelor de lucru si schimbul de experienta reciproc.

Mai apoi, am lansat Fiorda, unul dintre brandurile internationale ale grupului. Ne propunem consolidarea brandului pe o piata a comprimatelor de supt pentru gat iritat si tuse seaca, in care Fiorda este varianta cu 100% ingrediente active naturale. In plus, are cea mai mare concentratie de lichen de piatra, ingredientul activ natural cu eficacitate demonstrata.