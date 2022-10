Mihai Albu iubește din nou! Vedeta vrea să se recăsătorească

Mihai Albu iubește din nou! Deși, până acum, nu a apărut în spațiul public cu noua sa parteneră, acesta a postat câteva fotografii cu ea pe rețelele de socializare pentru a le arăta fanilor săi că și-a refăcut viața după divorțul de Iulia Albu.

„Bucureștiul de la etajul 21… noaptea”, a scris Mihai Albu în dreptul unei poze cu iubita sa. „Viața merge înainte și trebuie să ne bucurăm”, „Să fiți fericiți!”, „Cine e frumoasa doamnă?”și „Vrem poze cu pantofii de mireasă! Unde sunt?” sunt doar câteva dintre comentariile pe care le-au scris fanii lui la postarea respectivă.

Vedeta a explicat că își dorește să o țină pe partenera sa departe de ochii curioșilor deoarece aceasta nu dorește să devină persoană publică. Potrivit EGO, femeia care i-a cucerit inima lui Mihai Albu este medic chirurg. Cei doi se înțeleg de minune și au planuri de viitor împreună. Designerul își dorește să se recăsătorească curând și vrea ca noua sa soția să îi poarte numele de familie, chiar dacă și fosta lui nevastă are același nume.

„Ne înțelegem foarte bine și avem planuri pentru un viitor împreună. Nu doresc să spun mai mult, pentru că nu este persoană publică. Iubesc din nou, este bine, nu este exclus să ajung din nou la altar. Și, da, îi voi da soției numele meu de familie, chiar dacă mai există o domniță Albu, vor fi două. Nu am de ce să îi cer voie Iuliei, numele este al meu. Tata era din zona Alba Iulia, de aceea ne cheamă Albu. La divorțul de Iulia, numele a fost parte din negociere, i l-am lăsat pentru că și-a construit cariera pe acest nume”, a explicat Mihai Albu.

Lui Mihai Albu i-a fost greu să își găsească o nouă parteneră de viață

Vă amintim că Mihai Albu are grijă de mama lui, în vârstă de 94 de ani, care este imobilizată la pat. Cei doi locuiesc împreună, acesta fiind unul dintre motivele pentru care multe dintre relațiile sale nu au mers.

„Am avut câteva relații, după divorț, unele nu au mers, eu am și obligații, am o fiică, o mamă bolnavă, de care trebuie să am grijă, sunt ocupat cu atelierul de încălțăminte, nu este ușor pentru femeia care stă lângă mine”, a mărturisit el, potrivit sursei citate anterior.