Veşti proaste referitoare la mediul de afaceri din România!

O creştere cu aproape 9% a numărului de firme radiate în România, în primele şapte luni ale anului

Potrivit datelor prezentate de către Oficiul Naţional al Registrului Comerţului (ONRC), numărul firmelor radiate la nivel naţional a crescut cu 8,87% în primele şapte luni din 2022, comparativ cu perioada similară a anului trecut. S-a ajuns astfel până la 41.007 firme radiate, potrivit ONRC.

Campion la capitolul radieri a fost municipiul Bucureşti – 6.536 (plus 8,07% faţă de ianuarie-iulie 2021). Un număr mare de radieri a fost înregistrat şi în judeţele Cluj – 1.862 (plus 13,81%), Timiş – 1.861 (plus 4,49%) şi Constanţa – 1.825 (plus 13,85%).

Judeţele aflate la polul opus, în care s-au înregistrat cele mai puţine radieri, sunt judeţele Călăraşi – 331 (în creştere cu 3,12% faţă de primele şapte luni ale anului trecut), Ialomiţa – 337 (plus 16,61%) şi Covasna – 341 (plus 3,61%).

Potrivit statisticilor ONRC, creşterile cele mai semnificative ale numărului de radieri s-au înregistrat în judeţele Gorj (plus 24,75%), Sălaj (plus 23,73%) şi Tulcea (plus 22,85%).

În ce domenii de activitate s-au înregistat cele mai multe firme radiate?

În perioada analizată au fost consemnate scăderi în ceea ce priveşte numărul firmelor radiate în judeţele Caraş-Severin (minus 16,27%), Brăila (minus 11,76%), Alba (minus 6,67%), Dolj (minus 4,27%) şi Dâmboviţa (minus 2,65%).

Atunci când ne uităm la domeniile de activitate, numărul cel mai mare de radieri a fost înregistrat în comerţul cu ridicata şi cu amănuntul, repararea autovehiculelor şi motocicletelor – 11.080 (plus 7,5% raportat la ianuarie-iulie 2021), construcţii – 3.759 (plus 7,68%), activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice – 3.421 (plus 8,05%) şi industria prelucrătoare 3.335 (plus 9,81%).

În luna iulie a acestui an, au fost consemnate 5.587 radieri de firme, cele mai multe în Bucureşti (929) şi în judeţele Cluj (298), Timiş (256) şi Constanţa (241), mai indică ONRC.

Câte firme şi-au suspendat activitatea în primele şapte luni din 2022?

Reamintim că, pe 1 septembrie, ONRC anunţa că 8.275 de firme şi-au suspendat activitatea în primele şapte luni ale anului, în creştere cu 19,15% comparativ cu aceeaşi perioadă din 2021.

Cele mai multe companii care şi-au suspendat activitatea în intervalul menţionat au fost din Bucureşti, respectiv 867 (în creştere cu 13,78% faţă de perioada ianuarie – iulie 2021), Capitala fiind urmată de judeţele Cluj, cu 410 firme suspendate (în creştere cu 9,92%), Iaşi – 375 firme (+36,36%), Neamţ – 328 (+22,39%) şi Braşov – 328 (+31,20%).

La polul opus, cele mai puţine suspendări au fost consemnate în judeţele Ialomiţa – 48 (în scădere cu 4% faţă de primele şapte luni din 2021), Covasna – 65 (-10,96%) şi Tulcea – 68 (+28,3%).

Pe domenii de activitate, cel mai mare număr de suspendări s-a înregistrat în primele şase luni în comerţul cu ridicata şi cu amănuntul, repararea autovehiculelor şi motocicletelor, respectiv 2.391 (+22,05%), alte activităţi de servicii – 821 suspendări (+5,80%) şi în activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice – 741 suspendări (+33,03%).