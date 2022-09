Anunţ important pentru toţi bucureştenii care stau la bloc şi sunt racordaţi la sistemul centralizat de termoficare!

Nicuşor Dan: Primăria Generală va plăti, până la finalul acestui an, datoria de 220 milioane de lei către Termoenergetica

Primarul general al Capitalei, Nicuşor Dan, a dat asigurări că Primăria Generală va achita datoria de circa 220 milioane de lei pe care o are la Termoenergetica. Totul se va întâmpla până la finalul acestui an, chiar în zilele următoare o parte din datorie (circa 80 milioane de lei) urmând să fie plătită.

Totuşi, mai există şi datorii din trecut, care se ridică deja la aproximativ 600 milioane de lei. Pentru acestea, Nicuşor Dan a explicat că a fost cerut ajutorul Guvernului.

„Există în momentul de faţă o datorie care este de aproximativ 220 de milioane lei – a Primăriei Municipiului Bucureşti către Termoenergetica. În zilele următoare o să reducem această datorie la aproximativ 140 de milioane de lei, pentru că primim în datele de 5, 6, 7, 8 ale fiecărei luni cotele defalcate din impozit pe venit.

Până la sfârşitul acestui an o să fim la zero cu ceea ce datorăm noi Termoenergeticii. Suntem exact în situaţia de anul trecut, 2021 – primul an în care am plătit integral cât aveam de plătit subvenţie pe termie, adică diferenţa dintre cât costă şi cât plătesc bucureştenii”, a declarat, joi, edilul general al Capitalei.

Nicuşor Dan a explicat şi de ce se acumulează astfel de datorii în fiecare an. Primăria Capitalei primeşte facturile pentru luna noiembrie abia în ianuarie, iar la începutul anului sunt „dificultăţi mari” în a plăti aceste facturi şi astfel se acumulează datorii de până la 400-500 de milioane de lei. Ele sunt apoi plătite în lunile următoare, când facturile scad.

Se cere sprijinul Guvernului pentru plata datoriilor istorice

Cât despre datoriile din trecut de 600 milioane de lei, Nicuşor Dan a precizat că s-a cerut sprijinul Guvernului României. Bucureştiul ar fi primit un sprijin de numai 15 milioane de lei, în condiţiile în care există 550.000 de apartamente în Capitală, s-a plâns edilul.

„Sunt nişte datorii acumulate din trecut şi nişte diferenţe între preţul real al gigacaloriei şi preţul pe care îl avizează ANRE, care se cumulează. (Pentru anii – n.red.) 2020, 2021, 2022 sunt estimate undeva la 600 de milioane de lei şi, în lanţ, sunt o datorie a Termoenergeticii către Elcen şi a Elcen către, în principal, Romgaz.

Pentru astea am solicitat sprijinul Guvernului şi sunt optimist că ni-l va da, mai ales că în acest an termic, care a început în toamna anului trecut, toate unităţile administrativ teritoriale au beneficiat de sprijin din partea Guvernului. În Bucureşti sunt 550.000 de apartamente. În toate celelalte UAT-uri, împreună, sunt 550.000 de apartamente.

În Bucureşti am primit de la stat 15 milioane, celelalte UAT-uri au primit împreună 800 de milioane. Deci, este legitim ca structurile naţionale să ajute în mod proporţional localităţile care au sistem termic”, a declarat Nicuşor Dan.

Cresc tarifele la încălzire în Bucureşti în această iarnă?

Nicuşor Dan a vorbit şi despre o eventuală majorare a tarifului la gigacalorie. Primarul general a spus clar că, „dacă nu se întâmplă ceva extraordinar”, nu se pune problema modificării preţurilor.

„Legat de preţul pentru iarna asta, noua ordonanţă de urgenţă plafonează şi pentru sistemele centralizate ale localităţilor. Dacă nu se întâmplă ceva extraordinar, nu se pune problema să modificăm tarifele.

Problema este, din nou, a fluxului de numerar. Pentru că statul decontează după un timp şi trebuie să avem o sumă de bani cu care să plătim, pentru ca statul să poată să ne deconteze ulterior”, a afirmat primarul general al Capitalei.