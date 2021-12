ÎPS Teodosie se opune vehement certificatului verde: Își asumă un păcat foarte greu. Dreptul la muncă e dat de Dumnezeu

Așadar, ÎPS Teodosie a subliniat că nu este în regula ca oamenilor să li se ia dreptul la muncă, în contextul în care însuși președintele a spus că nu trebuie să fie obligatoriu vaccinul .

„Dacă li se ia oamenilor și dreptul la muncă… Eu cred că aceasta nu e în regulă. Cu certificat… În ce constă certificatul, să se vaccineze, nu? Mai marii politici au spus că nu trebuie să fie vaccinul obligatoriu. Chiar președintele a spus. Acum de ce se întorc? Ce spui, trebuie să-ți asumi”, spune Arhiepiscopul Tomisului, Înalt Prea Sfinţitul (ÎPS) Teodosie.

Ce spune ÎPS Teodosie despre protestatari?

Mai apoi, acesta a fost întrebat dacă este alături de protestatarii de la Parlament.

„Nu că sunt alături. Eu sunt alături de principii. Dreptul la muncă e dat de Dumnezeu. Sunt împotriva dreptului dat de Dumnezeu? Sper ca parlamentarii să aibă această înțelepciune, că-și asumă un păcat foarte greu. Va atârna greu acest păcat dacă opresc oamenii să muncească, dacă îi extermină pe români, cum au fost atât de păgubiți și de amendați românii. După ce că sunt săraci, li se ia și bruma pe care o mai au prin aceste amenzi. Nu ar trebui să se dea amenzi”, a răspuns ÎPS Teodosie.

De asemenea, acesta a vorbit și despre slujba de Crăciun, punctând că nu există motive de distanțare iar preoții nu slujesc cu mască.

„Nu avem motive de distanțare. Nu am înțeles de ce s-a prelungit starea de alertă, pentru că nu se justifică. Noi nu slujim cu mască. Nu am spus la nimeni să nu poarte mască. Fiecare poartă cum vrea. Noi nu cenzurăm în biserică”, a completat Arhiepiscopul Tomisului.

ÎPS Teodosie spune că s-a testat pentru COVID-19

Potrivit celor spuse, ÎPS Teodosie s-a testat pentru COVID-19, însă susține în continuare că „vaccinații pot îmbolnăvi mai mult decât nevaccinații”.

„M-a chemat domnul prefect. M-am bucurat că m-a chemat. Am făcut testul acela. Am văzut că s-au mai relaxat și nu mai sunt așa categorici cu vaccinul, care nici nu prea are o logică, pentru că vaccinații pot îmbolnăvi mai mult decât nevaccinații, neavând restricții și se pot îmbolnăvi ca și ceilalți. S-au folosit termeni atât de confuzi… Cică pentru imunizare… Care imunizare, dacă te îmbolnăvești? Minciuna e cam la loc de cinste în perioada aceasta”, a completat ÎPS Teodosie.