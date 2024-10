Un tânăr de 23 de ani, crescut într-un orfelinat din județul Botoșani, a fost înştiinţat de Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) că are o datorie în valoare de 1,54 milioane de lei.

El susține ferm că a fost victima unei escrocherii puse la cale chiar de cel care îi era instructor la casa de copii, care i-a promis un loc de muncă stabil și un venit bun, dacă vor deveni asociați într-o afacere. Victima a primit 500 de euro pentru a semna o serie de documente.

„În 2021, în mai, am fost în carantină și domnul de la casa de copii m-a contact telefonic. Mi-a spus dacă vreau să fiu asociatul unui prieten de-ai lui și mi-a spus că o să am un job stabil, un loc de muncă și un salariu când o să ies din casa de copii. Am avut multe procese la Botoșani, la domiciliu mi-au trimis plicuri ANAF și societățile pe care le-a păgubit domnul respectiv.

Mi-a ajuns la societatea unde lucrez poprire de la ANAF că am să plătesc 300.000 de euro. Fiind la casa de copii nu avem bani și mi-a dat și 500 de euro când am semnat actele și mi-a zis: ”Vreau să te ajut, vreau să ai și tu un …” și eu am pus botul, fără sa îmi dau seama că voi fi înșelat”, a declarat victima, Marian Cosmin Federeciuc, în cadrul unui interviu acordat pentru Antena 3 CNN.