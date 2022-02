Jucătorul de tenis sârb Novak Djokovic a spus în spațiul public că alege să-și sacrifice viitoarele turnee importante decât să se vaccineze împotriva COVID-19.

„Prefer să pierd viitoarele trofee decât să fiu obligat să mă vaccinez”, a spus Novak Djokovic. Deși declarația sa a șocat comunitatea sportivă, acesta a negat orice asociere cu mișcarea anti-vaccin, conform El Mundo.

Djokovic: Deciziile cu privire la corpul meu sunt mai importante decât orice titlu

Întrebat de jurnaliști dacă va sacrifica turneele importante, precum Wimbledon sau Roland Garros, acesta a răspuns:

„Da, acesta este prețul pe care sunt dispus să îl plătesc. Pentru că principiile de a lua decizii cu privire la corpul meu sunt mai importante decât orice titlu sau orice altceva.

Încerc să fiu cât mai mult posibil în ton cu corpul meu. Niciodată nu am fost împotriva vaccinării, dar am susținut întotdeauna libertatea de a alege ceea ce pui în corpul tău”, a spus Novak Djokovic pentru BBC.

Djokovic: Nu am folosit ceva în favoarea mea pentru a obţine un test PCR pozitiv

După ce a fost infectat cu Sars-CoV-2 în decembrie 2021, au apărut diverse speculații în spațiul public care susțineau că îmbolnăvirea sa a venit într-un moment convenabil, acesta putând beneficia de o scutire medicală pentru a participa la Australia Open. Însă Djokovic a explicat că niciodată nu a abuzat de influența sa pentru a obține un test PCR pozitiv.

„Înţeleg că există o mulţime de critici şi înţeleg că oamenii vin cu diferite teorii despre cât de norocos am fost sau cât de convenabil este. Dar nimeni nu este norocos şi nimănui nu-i este convenabil să se infecteze cu Covid. Milioane de oameni s-au luptat şi încă se luptă cu Covid în întreaga lume.

Aşa că iau acest lucru foarte în serios, chiar nu-mi place ca cineva să creadă că am folosit ceva în mod abuziv sau în favoarea mea, pentru a obţine, ştiţi, un test PCR pozitiv şi, în cele din urmă, pentru a merge în Australia”, a declarat sportivul sârb.

Djokovic, acuzat că și-a falsificat testul PCR

La începutul lui februarie, o cercetare realizată de BBC a pus la îndoială veridicitatea testului PCR făcut de Djokovic. Întrebat dacă a încercat vreodată să-și falsifice testul PCR, acesta a răspuns categoric NU.

„Am fost foarte trist şi dezamăgit de modul în care s-a terminat totul pentru mine în Australia. Nu a fost uşor.

Eroarea din declaraţia de viză nu a fost făcută în mod deliberat. A fost acceptată şi confirmată de Curtea Federală şi de însuşi ministrul din cadrul Ministerului pentru Imigraţie din Australia.

Aşa că, de fapt, ceea ce probabil că oamenii nu ştiu este că nu am fost expulzat din Australia pe motiv că nu am fost vaccinat, că am încălcat vreo regulă sau că am făcut o eroare în declaraţia de viză. Toate acestea au fost de fapt aprobate şi validate de Curtea Federală a Australiei şi de ministrul Imigraţiei.

Motivul pentru care am fost expulzat din Australia a fost acela că ministrul imigraţiei şi-a folosit puterea discreţionară de a-mi anula viza pe baza percepţiei sale că aş putea provoca un sentiment anti-vaccin în ţară sau în oraş, lucru cu care nu sunt deloc de acord”, a explicat acesta.