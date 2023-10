Rareș Bogdan a explodat. Liderul PNL a vorbit despre toți cei care îi cântă prohodul, dar și despre cei care îl contestă. Totul s-a petrecut într-un interviu la Prima TV.

El a fost întrebat despre unii colegi care îl văd afară din politică. Răspunsul lui Rareș Bogdan a fost unul extrem de dur. Acesta a susținut că, dacă îi scoți pe stradă, nu-i recunoaște nimeni. De aceea, a spus el, cei care vorbesc sunt niște papagali.

Întrebat dacă își face colegii papagali, Rareș Bogdan a continuat atacul.

El a ținut să arate că va continua să fie europarlamentar și în mandatul următor. Acesta a explicat că este nevoie de el la Bruxelles pentru că are o notorietate mai mare decât ceilalți colegi.

Liderul PNL a arătat că la capitolul încredere în europarlamentari, se află pe primul loc.

” Vreau eu să vin la Bruxelles și o să vin la Bruxelles. Nu știu dacă o să fiu Number one, two, three sau four. Dar voi fi la Bruxelles pe listă pentru că au nevoie de mine, nu pentru că m-ar iubi toți, că nu mă iubesc toți. Pe ăștia nu-i recunoaște nimeni.

Urc cu ei în avion și trebuie să-i trag de mână, să spun: “Vedeți că ăștia sunt colegi cu mine, deși sunt de 20 de ani în politică”.

Au făcut cei de la USR un studiu despre încrederea în europarlamentarii români. Sunt pe primul loc. Pe doi e Terheș. Le place, nu le place, asta e viața. N-au ce face, au nevoie de mine. Ferească Dumnezeu să fiu eu în afară!”, a spus liderul PNL.