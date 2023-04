George Simion semnalează probleme la ANRE

George Simion a semnalat o problemă de incompatibilitate la ANRE prin alegerea în funcția de președinte a lui George Niculescu. Președintele AUR spune că Niculescu deține acțiuni la OMV.

„Ar fi bine să avem alegeri anticipate, să putem da jos această coaliţie care tremură din toate încheieturile. La moţiunea împotriva ministrului Daea au avut probleme cu cvorumul, erau la limită, dacă puteau să adune 234 de voturi valabile. De aceea a venit Predoiu, Ciucă, doamna Firea, a fost un adevărat festin al personalităţilor, pentru că, astăzi, în Parlament, s-au împărţit funcţii remunerate cu 8000 de euro – membru ANRE, vicepreşedinte cu 10.000 de euro, preşedinte – 14.000 de euro. A fost înlocuit pesedistul Chiriţă cu omul lui Virgil Popescu.

Am tot semnalat, ieri, în Comisie că noul preşedinte al ANRE are acţiuni la OMV. A spus că le va vinde, dar există conflicte de interese clare legate de prezenţa unor persoane apropiate de OMV şi în chestiuni legate de energie. Tu ca preşedinte al ANRE ai acţiuni. Eu acuz că este într-o gravă incompatibilitate, dar el anunţă că nu este nicio problemă. M-am întâlnit cu Virgil Popescu la Viena, şi-a căsătorit fata la Viena, unde are sediu OMV. Dacă nu înţelegem că şi-a numit omul la conducere înlocuindu-l pe reprezentantul UDMR-ului.

Opoziţia, noi de la AUR, demascăm furturile. Prin opoziţia noastră, ei trebuie să-şi facă treaba, dar nu şi-o fac. Nu putem face mai mult decât ce facem acum, pentru ca mi s-a închis gura la comisia la care a fost acest domn. Este rolul nostru ca opoziţie să speculăm toate greşelile. Din păcate pentru poporul român, greşelile sunt nenumărate”, spune George Simion la România TV.

Tranșa PNRR, în pericol

O altă problemă semnalată de liderul AUR se referă la tranșa din PNRR. Simion spune că România ar putea să o piardă din cauza problemelor de la ministerul Energiei, condus de Virgil Popescu. Mai exact, este vorba despre două jaloane restante aici în valoare de 143 de milioane de euro.

„A doua tranşă din PNRR nu ne mai vine pentru că Virgil Popescu nu a reuşit să facă posibile toate jaloanele, a închis toate termocentralele, dar capacităţi noi de producere de energie nu.

A venit MIPE şi a anunţat că nu ne vin banii. Aş spune că la conducerea statului român sunt cei de la OMV, firmele de tăiere a lemnului”, spune liderul AUR.

Lupta pentru prezidențiale

În legătură cu alegerile prezidențiale, George Simion este de părere că marea bătălie se va da între Mircea Geoană şi Laura Codruța Kovesi. În ceea ce privește candidatul AUR, el spune că sunt mai multe variante, în funcție de ce face PSD.

„Lupta va fi între Geoană şi Kovesi. Poate, după mulţi ani, românii or să aibă şi ei un preşedinte al lor. Noi avem 10 variante de candidaţi în funcţie de ce face PSD-ul, cu PSD-ul intrăm în turul doi.

Avem în AUR mulţi oameni de bună credinţă, buni români şi oneşti”, a conchis George Simion.