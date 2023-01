Întrebat dacă își mai dorește să fie președintele țării, acesta a spus că, deocamdată, nu știe dacă va mai candida sau nu la alegerile prezidențiale, dar dorește să facă „o figură frumoasă pentru România”.

Aștept să văd cum se arată drumul pentru viitor

„Vreau să fac lucruri pentru România, asta vreau să fac. Nu știu dacă voi candida sau nu. Am o treabă de făcut aici, la NATO, și nu sunt nici fariseu, nici poltron și nici … Pur și simplu aștept să văd cum se arată drumul pentru viitor.

Eu fac, cred, o figură frumoasă pentru România. Oriunde mă duc, cred că fac o figură frumoasă. Eu fac reclamă României. Unul din România e în poziția aia la NATO? Automat, măi, stai un pic, e ceva! Tu faci o imagine frumoasă României!

Colegii noștri, care poate nu se văd în emisiune, fac o imagine frumoasă României. Adi face o frumoasă imaginea României. Damian Drăghici, că am vorbit de muzică, face o imagine frumoasă a României. Deci cred că, pentru mine, evident, nimeni nu spune că nu ar fi o chestie de mare onoare și un privilegiu și un lucru formidabil să poți să ajungi într-o poziție atât de mare.

Dacă am fost sus sau că am fost jos, asta e lecția mea. Nu trebuie să aștepți să ajungi nu știu cine ca să poți să încerci să faci ceva bun pentru țara ta. Și ideea de a da înapoi țării o am de la tata, un sentiment de datorie”, a declarat Mircea Geoană.

Am fost, de fapt, omul numărul unu din România

Întrebat de ce simte nevoia să dea ceva înapoi țării și dacă România i-a dat ceva până acum, acesta a punctat că „mi-a dat mult țara asta”.

„Păi, mi-a dat o educație bună, da, mi-a dat. A fost școală publică, da, deci mi-a dat educație bună. Mi-a dat șansa, când am mers la Externe, ca tânăr diplomat, să ajung cel mai tânăr ambasador al României. Și unde? La Washington.

Mi-a dat șansa să fiu ministru de Externe, care a băgat România în NATO și a închis negocierile la UE împreună cu Vasile Pușcaș. Am ridicat steagul României la NATO.

Mi-a dat mult țara asta. Am condus cel mai mare partid al României. Lumea spune și cred că am câștigat președinția, nu că am fost omul doi în România. Am fost, de fapt, omul numărul unu din România”, a explicat Geoană.

Sunt lucruri dificile, lucruri dureroase

Despre acel moment în care a pierdut alegerile prezidențiale din 2009, Mircea Geoană spune că „a fost al naibii de greu”, mai ales când „știi că e o nedreptate”, dar a fost necesar să închidă acel subiect și să meargă mai departe.

„Mi-l amintesc, dar l-am pus … Când am spus că am o minte care pune lucrurile acolo – sunt lucruri dificile, lucruri dureroase – a fost greu, a fost al naibii de greu. Pentru că e o chestiune care știi că e o nedreptate și știi că, într-un fel, nu a fost o chestiune care mi s-a luat mie, s-a luat întregii țări șansa de a merge într-o altă direcție.

Dar ca să rămâi sănătos la cap și să poți să mergi înainte, ai nevoie să închizi acel subiect și har Domnului că am mintea și sufletul suficient de puternice ca să le pun acolo. Mă uit către viitor, mă uit și către trecut, dar ca să învăț nu mă uit cu mânie la acel moment”, a mai spus secretarul general adjunct al NATO.