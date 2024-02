Gică Hagi și-a deschis o firmă de advertising

Gică Hagi a dat startul unei noi afaceri. Fostul fotbalist și-a înființat recent o nouă companie, HGH Company SRL. Este vorba despre o agenție de publicitate cu sediul în București, înregistrată la Registrul Comerțului pe 11 ianuarie 2024. În această inițiativă, Gică Hagi a implicat-o și pe soția sa, Marilena Hagi, care a fost desemnată administrator, conform fanatik.ro.

Industria publicității, în care circulă miliarde de euro, nu este străină pentru familia Hagi. Ianis Hagi și-a deschis și el, împreună cu mama sa, o agenție de publicitate în 2020, numită Future of the Game Company SRL. După un prim an în care a înregistrat o cifră de afaceri de 997.394 lei și un profit net de 891.591 lei, dar și datorii de 2.084.101 lei, agenția lui Ianis a reușit să înregistreze în 2022 un profit net foarte bun de 1.131.641 lei, echivalent cu aproximativ 230.000 de euro.

Vrea să vândă acțiunile de la Farul

În prezent, Gică Hagi deține un dublu rol la Farul. Este acționar majoritar, deținând 79,9% din acțiuni, și se ocupă și de pregătirea echipei în calitate de manager tehnic. Cu toate acestea, „Regele” a declarat în repetate rânduri în ultima perioadă că îi este din ce în ce mai dificil să investească singur la Farul și este dispus să vândă o mare parte din acțiuni. Își dorește să rămână cu 10% din acțiuni, la fel ca și Ciprian Marica și Rivaldo.

”Sunt acționar majoritar la Farul. Echipa aceasta e a Constanței. Eu sunt doar un acționar majoritar care nu-și dorește să rămână. Vreau să vând acțiunile pentru a face Farul și mai puternică, iar eu să rămân cu meseria mea. Mereu am spus că mie îmi place partea tehnică”, declara Gică Hagi, în 2023.

În urmă cu aproape un an, fostul mare fotbalist român a declarat că clubul este în căutare de acționari noi. El a spus că este foarte atent cui vinde pentru a nu duce gruparea de la malul mării în situația în care se află Dinamo.

”Am făcut cât am putut. Lucrurile merg în continuare. Clubul caută de 4-5 ani… Nu avem datorii, nu avem nimic. Totul aparține clubului. Hagi doar vinde acțiunile. Știți cum le vând? Mie îmi revine 25%, restul de 75% bagi în club. Ca să nu pățesc ca Dinamo. Îi oblig pe acționari să bage bani în club. Ca să fie stabilitate”.