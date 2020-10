Cel mai mare este Nord Stream 2 – gazoductul prin Marea Baltică, care urma să devină operațional la sfârșitul anului trecut și să pună capăt dependenței îndelungate de Ucraina ca țară de tranzit. Dar la acest la proiect nu s-a făcut aproape nimic din decembrie 2019, deoarece o serie de firme executante străine au refuzat să participe din cauza sancțiunilor pe care Statele Unite le-ar fi impus. Nava rusă Akademik Cherskiy, specializată în așezarea țevilor subacvatice, urma să ia locul acestor companii. Cu toate acestea, Vladimir Putin a fost obligat să prelungească termenul de lansare încă o dată – pentru sfârșitul anului 2020 sau primul trimestru al anului viitor, conform dnevnik.bg

Nava Academik Cherskiy a sosit la fața locului încă din luna mai – în portul Mukran de pe insula Rügen, dar așezarea conductelor nu a început, în ciuda vremii favorabile. Se pare că în Germania a continuat echiparea din nou a navei, care a început în Extremul Orient. Restricțiile legate de pandemie, precum și unda verde așteptată din Danemarca, ar fi putut avea, de asemenea, influență. Dar după ce cu Ucraina a fost încheiat un nou acord de cinci ani pentru tranzitarea gazului, nevoia de grabă a dispărut. Potrivit unor publicații, lucrările la Nord Stream 2 urmează să fie reluate pe 2 noiembrie. În această situație, conducta ar putea fi, în principiu, finalizată până la sfârșitul primului trimestru, dar cel mai probabil acest lucru se va întâmpla abia în al doilea trimestru al anului viitor. Având în vedere că este nevoie de ceva timp tehnologic pentru a atinge capacitatea de proiectare, gazul rusesc va curge în Europa abia în vara anului 2021, cu condiția să nu fie oprit de noi sancțiuni ale SUA sau decizii politice de la Berlin și Bruxelles.

Artificii fără acoperire

Cel de-al doilea proiect de gaze favorit al lui Vladimir Putin este Turk Stream, care a fost inventat de președintele rus și omologul său turc Erdogan în locul South Stream. Importanța proiectului pentru Putin este ilustrată de faptul că, în doar două luni, el a zburat de două ori la Istanbul pentru lansările ceremoniale. Dar, deși acestea au avut loc cu artificii și fanfare, proiectul nu a fost finalizat. De fapt, a fost lansată o singură conductă, care ajunge în vestul Turciei. Dar nici aceasta nu este suficient de plină, deoarece anul acesta companiile turcești au redus radical aprovizionarea cu gaz de la Gazprom în detrimentul gazului lichefiat azer. În ceea ce privește a doua conductă, care ar trebui să furnizeze gaze rusești către țările UE, aceasta e departe de a fi finalizată.

Această a doua conductă ajunge la granița bulgară, de unde trebuie să continue către UE, deja sub numele de Balkan Stream. Conducta trebuie să treacă prin Bulgaria, Serbia și Ungaria pentru a ajunge în Austria, unde se află centrul de distribuție al Gazprom. La începutul lunii octombrie, însă, Gazprom a emis o declarație oficială către investitorii săi conform căreia construcția gazoductului prin Bulgaria, care urma să fie finalizată în prima jumătate a acestui an, a fost amânată cu cel puțin jumătate de an. De fapt, întârzierea a început încă de anul trecut, când Vladimir Putin a acuzat conducerea de la Sofia că „a întârziat în mod deliberat implementarea proiectului pe teritoriul său”.

Problema este controversată, deoarece anul trecut în Bulgaria a apărut o dispută între două dintre firmele care au participat la licitația pentru proiect, care a ajuns în instanță. Este posibil ca instanța să nu se fi grăbit să ia o decizie. Sofia promite acum să finalizeze construcția până la sfârșitul anului și să înceapă imediat să livreze gaze Serbiei. În această situație, livrările către Ungaria sunt planificate pentru a doua jumătate a anului 2021 și atingerea capacității finale de proiectare – pentru a doua jumătate a anului 2022, a nunțat Interfax, citând Gazprom.

Aici trebuie să ne amintim că South Stream, care trebuia să treacă prin Bulgaria (și nu pe drumul de ocolire prin Turcia), ar fi putut fi finalizat în urmă cu patru sau cinci ani. Și Gazprom ar furniza deja gaze către țările din UE prin trei conducte, nu doar prin una.