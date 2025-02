Guvernul României va lua o hotărâre finală săptămâna aceasta sau cel târziu săptămâna viitoare în ceea ce privește prelungirea schemei de plafonare a prețurilor la energie electrică și gaze naturale. Sebastian Burduja, ministrul Energiei, a declarat recent la Digi24 că se urmărește menținerea unor costuri echitabile pentru consumatori și evitarea unor fluctuații semnificative care ar putea afecta populația.

Sebastian Burduja a subliniat importanța unei alegeri informate în ceea ce privește furnizorii de energie.

Acesta le recomandă cetățenilor să compare ofertele disponibile pe site-ul Autorității Naționale de Reglementare în domeniul Energiei (ANRE) și să renunțe la furnizorii care impun prețuri exagerate.

Oficialul a menționat cazurile în care unii furnizori propun tarife de 8,38 lei pe kilowatt, ceea ce este considerat nejustificat de mare în contextul actual al pieței energetice.

Sebastian Burduja a precizat că nu este vorba despre o simplă decizie guvernamentală, ci despre asigurarea unor condiții favorabile pentru consumatori.

Acesta a explicat că schema actuală de plafonare a garantat prețuri competitive la nivel european, clasând România printre țările cu cele mai accesibile tarife la gaze și energie electrică.

De asemenea, oficialul a evidențiat că predictibilitatea acestei scheme a oferit stabilitate atât pentru consumatorii casnici, cât și pentru companii.

În ceea ce privește avertismentele conform cărora facturile ar putea crește semnificativ după 1 aprilie, Burduja a negat acest scenariu. El a explicat că, pe baza ofertelor disponibile în prezent pe piață, nu se justifică o creștere semnificativă a tarifelor.

În cazul consumatorilor care plătesc în prezent 1,3 lei per kWh pentru energia electrică, nu sunt anticipate majorări, ba chiar pot exista situații în care prețurile vor scădea.

„Dacă vorbim de românii care deja plătesc 1,3 lei per kWh, mă refer la energie electrică, deci au un consum ceva mai mare, peste 300 kWh pe lună, nu mă aștept să crească facturile, ba chiar pe anumite oferte s-ar putea să se ieftinească. Dacă vorbim de românii care plătesc cel mai mic prag, un prag care probabil a fost setat mult prea jos, pentru că nici înainte de criza energetică nu se practica acest tarif 0,68 lei per kWh.

Sebastian Burduja a subliniat că schimbarea furnizorului de energie este un proces simplu și rapid, care poate fi realizat online. Acesta i-a încurajat pe români să analizeze ofertele și să opteze pentru cel mai avantajos tarif.

Ministrul a adăugat că românii nu sunt obligați să rămână în contracte dezavantajoase, iar schimbarea furnizorului este o soluție accesibilă pentru toți cei care primesc oferte cu prețuri nejustificat de mari.

Întrebat dacă sunt suficiente resurse financiare pentru continuarea schemei de plafonare a prețurilor, ministrul a afirmat că statul a alocat deja fonduri importante în acest scop.

„Noi am primit în buget 1,5 miliarde lei, Ministerul Muncii încă 1,5 miliarde lei, deci pornim anul cu 3 miliarde de lei, care vor asigura plata unor datorii pe care statul român le are la furnizor. Deci plătim ce avem din urmă și este o poziție mai bună decât cea în care am început anul trecut. Deci, din acest punct de vedere, dacă anul trecut s-a mers 12 luni, noi în bugetul inițial aveam doar 1 miliard de lei, de exemplu” a explicat Burduja.