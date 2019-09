Gheorghe Dincă, monstrul din Caracal, a fost scos din sediul DIICOT București după jumătate de zi de audieri. Acesta a fost adus joi dimineață în Capitală. Alături de anchetatori, la audieri au avut voie să participe și avocații părților, care au putut să îi pună întrebări criminalului.

Tonel Pop, avocatul familiei Luizei Melencu, a declarat, la România TV, că astăzi a avut loc un adevărat scandal cu procurorii, care au refuzat să consemneze ceea ce declara Dincă. Mai mult, se pare că Dincă a fost deranjat că avocații îi pun întrebări.

”Era foarte revoltat că avocații îi pun întrebări. Era revoltat pe mine pentru ce declar în presă. Nu știu de unde știe. Am refuzat să semnez documentele, pentru că concordă cu adevărul, cu cele spuse anterior de el. În general a mințit. Ceea ce a spus nu s-a consemnat cum s-a spus. Am rugat procurorul să corecteze, dar nu a vrut. Tot ce era, era în defavoarea Luizei. Procurorul a refuzat să consemneze ce a declarat Dincă, a consemnat fraze care o puneau într-o poziție defavorabilă pe Luiza. M-au certat că de ce vorbesc despre ei. Eu am pus întrebări, Dincă a răspuns în sensul celor afirmate de mine, iar procurorul s-a supărat și a refuzat să consemneze. Datele arată că este imposibilă povestea din presă. Din declarația pe care a dat-o acum Dincă, situația nu este cea anunțată inițial. DIICOT m-a amenințat, mi se pare că l-a amenințat și pe procurorul general, că de ce mi-a dat răspuns.”, a povestit Tonel Pop.

Dincă a spus, joi, anchetatorilor că, de fapt, a ținut-o pe Luiza Melencu mai multe zile în casa sa și ar fi ucis-o cu câteva zile înainte ca soția sa să revină în țară. Pe de altă parte, Gheorghe Dincă și-a schimbat total comportamentul după ultimele declarații, a devenit foarte agitat, foarte nervos, susținând că nu înțelege de ce este pus din nou să răspundă la întrebări.

