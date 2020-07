Proiectul este dezvoltat împreună cu Area9 Lyceum, iar soluția generează un curriculum de conștientizare în materie de Securitate cibernetică, adaptat la nevoile de învățare ale fiecărui utilizator, exact așa cum ar face un tutore personal pentru elevii săi.

Conținutul acestei noi soluții – concepute special pentru companii – se bazează pe expertiza cercetătorilor Kaspersky în materie de securitate cibernetică și este livrată în conformitate cu tehnicile moderne de învățare.

Cursurile de conștientizare a securității cibernetice sunt esențiale pentru pentru personalul unei companii, întrucât îi ajută pe angajați să-și consolideze niște noțiuni de bază, oferindu-le în același timp informațiile de care au nevoie pentru a lucra în siguranță. Cu toate acestea, multe organizații consideră că unele cursuri de formare nu generează neapărat efectul dorit. În timp ce 37% dintre companii au implementat deja cel puțin o formă de instruire în domeniul securității, doar 13% dintre organizațiile chestionate confirmă că nu au întâmpinat probleme de securitate IT cauzate de acțiunile angajaților lor.

Încă se mai fac greșeli, în mare parte pentru că oamenii tind să uite ce au învățat, dacă nu li se oferă posibilitatea de a-și consolida informația în mod corespunzător. De exemplu, a doua zi după o instruire de o oră, participanții uită 50-80% din informațiile care li s-au prezentat, iar când au trecut peste 30 de zile, nu își mai pot aminti decât 2-3% din întreaga discuție. Cu toate acestea, angajații consideră că prezentarea unor informații pe care le cunosc deja și chiar repetări multiple în acest sens, pot deveni plictisitoare sau chiar enervante.

O cale de învățare

Platforma Kaspersky construiește o cale de învățare specifică pentru fiecare utilizator, ținând cont de cunoștințele pe care unii angajații le au deja și, totodată, de încrederea lor în noțiunile dobândite, de securitate cibernetică. Pentru a atinge această cale specifică, algoritmii inteligenți “biologici” ai Area9 Lyceum împletesc întrebările cu conținutul, evaluând atât cunoștințele subiectului, cât și siguranța cu care acesta răspunde. Totodată, algoritmii optimizează calea de învățare, în așa fel încât angajatul să acumuleze informații noi și să piardă mai puțin timp cu noțiunile care îi sunt deja familiare. De aceea, este posibil ca unui angajat cu competențe mai avansate să îi ia mai puțin de 10 minute să își completeze lacunele, în timp ce aganajații mai puțin experimentați ar putea avea nevoie de o jumătate de oră pentru a completa întregul modul, ceea ce le oferă mai mult timp dedicat obiectivelor de învățare care sunt cele mai dificile pentru student.

Conținutul de învățare al platformei acoperă teme importante precum setarea de parole, securitatea prin e-mail, navigarea web, pe rețelele de socializare și prin mesagerie, securitate endpoint, dispozitive mobile și GDPR (disponibile începând cu T3 2020). Acest set de competenețe permite angajaților să lucreze cu resurse IT în siguranță, și cu riscuri minime de securitate cibernetică. Toate lecțiile și testele sunt bazate pe situații din viața reală și exemple de atacuri care s-au întâmplat în realitate.

Nu în ultimul rând, Kaspersky Adaptive Online Training este o platformă ușor de gestionat. Administratorul trebuie doar să selecteze modulele pe care un grup de utilizatori trebuie să le completeze, iar soluția le va trimite utilizatorilor link-ul necesar participării la cursuri. Platforma oferă, de asemenea, statistici detaliate privind performanța angajaților și monitorizează gradul în care aceștia stăpânesc cunoștințele.

Incometență inconștientă

“După cum arată experiența actuală, cea mai dificilă sarcină este aceea de a motiva și de a preda noi abilități angajaților care greșesc, dar care sunt siguri că fac totul corect. Acest lucru se numește incompetență inconștientă. Metodologia învățării adaptative permite companiilor să identifice astfel de probleme în rândul personalului lor și să depună mai mult efort pentru a acoperi lipsurile angajaților mai puțin experimentați, în timp ce restul nu vor fi copleșiți de teorie inutilă. Conform estimării Area9 Lyceum, folosind o abordare individuală a învățării, companiile pot economisi până la 50% din timpul total petrecut în formare”, spune Elena Molchanova, head of security awareness marketing la Kaspersky.

Soluția bazată pe cloud este disponibilă în limbile engleză, germană, spaniolă, arabă, franceză, italiană și rusă.

Kaspersky este o companie globala de securitate cibernetica fondata in 1997. Informatiile vaste despre amenintarile cibernetice si experienta in securitate IT detinute de Kaspersky se materializeaza in mod constant in solutii de securitate si servicii de ultima generatie pentru a proteja companiile, infrastructura critica, autoritatile guvernamentale si utilizatorii individuali din toata lumea. Portofoliul companiei include protectie endpoint de top si mai multe solutii specializate de securitate si servicii, pentru a combate amenintarile digitale tot mai complexe. Peste 400 de milioane de utilizatori individuali sunt protejati de tehnologiile Kaspersky, precum si 270.000 de companii client, pe care le ajutam sa protejeze ce e mai important pentru ele.