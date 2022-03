Războiul din Ucraina a intrat deja în cea de-a patra săptămână şi se duc lupte grele între cele două tabere în multe zone ale ţării.

În capitala Kiev, continuă evacuările, iar oficialii din ţara vecină transmit că peste 1000 de ucraineni au părăsit ţara, joi noapte, cu autobuze şi maşini.

În oraşul Liov, situat în vestul Ucrainei, aproape de graniţa cu Polonia, s-au auzit mai multe explozii vineri dimineaţă.

“Mai multe explozii au putut fi auzit în Liov, în vestul Ucrainei, la mai puțin de 72 de kilometri de granița poloneză”, a scris pe Twitter un jurnalist aflat în Liov.

Locuitorii de acolo susţin că aeroportul internaţional din Liov, aflat la circa 6 km de centrul oraşului, ar fi fost lovit de o rachetă, un fum gros ridicându-se apoi din zona respectivă, potrivit The Guardian.

Continuă bombardamentele şi în Mariupol, unde municipalitatea susţine că este vorba despre 50-100 de atacuri în fiecare zi.

Peste 80% dintre imobilele din Mariupol ar fi fost afectate de bombardamantele ruşilor, transmite CNN.

“Orașul este blocat de 16 zile, peste 350.000 de locuitori din Mariupol continuă să se ascundă în adăposturi și subsoluri de bombardamentele continue din partea forțelor de ocupație ruse.

Aproximativ 80% din fondul de locuințe al orașului a fost afectat, din care aproape 30% nu mai poate fi restaurat”, potrivit Consiliului Municipal din oraşul ucrainean.

Detaliile despre victimele din atacul asupra teatrului din Mariupol ce era folosit drept adăpost antiaerian sunt încă în curs de clarificare, au mai transmit autorităţile locale.

În acest timp, Ministerul Apărării din Ucraina se laudă şi cu mici victorii. Ministerul a postat imagini cu distrugerile provocate unei unități blindate a armatei ruse.

Totul s-a întâmplat lângă Izyum, oraș situat în regiunea Harkov.

Totuşi, se pare că oraşul strategic Izyum ar fi fost cucerit de Armata rusă. Dacă informaţia apărută pe reţelele de socializare se confirmă, acesta ar fi cel de-al patrulea oraş din Ucraina ocupat de ruşi.

Poziţia sa strategică le-ar permite militarilor ruşi să învăluie dinspre nord trupele comandamentului operațional întrunit, grupare de forțe ucrainene ce duce lupte cu separatiștii din regiunea Donbas.

Mai mult, trupelor ruse li s-ar deschide accesul spre Harkov, oraş care ar putea fi astfel încercuit complet şi cucerit, după mai bine de trei săptămâni în care rezistă la asalturi şi bombardamente.

This is how a kindergarten in #Kharkiv now looks like, which came under fire pic.twitter.com/tbozjWqOeW

— NEXTA (@nexta_tv) March 17, 2022