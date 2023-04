Potrivit a două persoane implicate în discuții, Nissan, al treilea mare producător auto din Japonia în ceea ce privește vânzările, caută un partener din afara sectorului auto pentru a colabora la dezvoltarea unui software care să conecteze vehiculele la servicii bazate pe cloud.

Identitatea potențialilor parteneri nu a fost dezvăluită. Această mișcare are ca scop rezolvarea unui punct slab actual al Nissan, în contextul în care se străduiește să creeze vehicule „mai inteligente și mai conectate”, potrivit uneia dintre surse.

Potrivit surselor, Nissan formulează, de asemenea, un plan amplu pentru vehiculele electrice cu baterii și plug-in, destinat în special piețelor din America de Nord și Asia. Planul va fi exclusiv pentru Nissan.

Aceste dezvăluiri au apărut în contextul în care consiliul de supraveghere al alianței s-a reunit în această săptămână pentru a discuta o strategie de reechilibrare. Această strategie presupune ca Renault să-și diminueze participația la Nissan de la 43% la 15%, care se aliniază cu mărimea participației Nissan la Renault, iar Nissan să obțină drepturi de vot echivalente la Renault.

Un acord urmează să fie finalizat până la jumătatea acestui an

Conform surselor, Nissan urmează să finalizeze un acord până la jumătatea anului, prin care compania va investi în noua afacere Ampere EV a constructorului auto francez. Acest acord va răspunde unei nemulțumiri de lungă durată a directorilor Nissan, care și-au exprimat nemulțumirea față de contribuția inadecvată a Renault la cheltuielile de inovare și dezvoltare.

Strategia emergentă a Nissan evidențiază convingerea acesteia că alianța cu Renault, care durează de 23 de ani, și-a atins limitele în ceea ce privește abordarea celor mai presante probleme.

Deși Nissan este înclinată să continue să beneficieze de economiile de costuri realizate prin achizițiile de piese comune cu Renault, nu intenționează să ofere asistență tehnică pentru Ampere, potrivit a două persoane din interior. Aceste persoane au preferat să rămână anonime, deoarece negocierile dintre companii sunt în curs de desfășurare.

Nissan nu intenționează să furnizeze tehnologia sa hibridă e-Power către societatea mixtă pe care Renault o are cu Zhejiang Geely Holding Group Co Ltd și Saudi Aramco Base Oil, care se concentrează pe motoare pe benzină, potrivit surselor. Această gândire independentă face parte dintr-un plan pe termen mai lung care ar putea fi dezvăluit până la sfârșitul acestui an. Se așteaptă ca strategia să se concentreze pe îmbunătățirea performanțelor operaționale, electrificare și software care să permită conducerea autonomă și alte caracteristici ale mașinilor conectate, potrivit uneia dintre persoanele din interior.

Nissan are o nouă abordare care o va elibera de constrângerile impuse de Renault

Sursele au adăugat că noua abordare a Nissan va elibera compania de constrângerile impuse de Renault, permițându-i să opereze mai autonom. „Chiar dacă Renault obține ceva de la Nissan, beneficiile care se mută în cealaltă direcție sunt mari. Restricțiile de la Renault au dispărut și ne putem mișca liber”, a declarat o altă persoană familiarizată cu poziția Nissan.

Nissan și Renault au anunțat, într-o declarație comună pentru Reuters, că finalizează termenii parteneriatului pentru a-și spori competitivitatea. Companiile intenționează să dezvăluie proiectele de cooperare deja declarate pentru India și America Latină. Se așteaptă ca noua structură să permită un proces decizional mai rapid și mai flexibil. Investiția Nissan în Ampere ar urma să îi fortifice poziția în Europa și să accelereze noi afaceri. Una dintre surse a dezvăluit că Nissan va investi în această afacere și va oferi tehnologie, dar implicarea sa operațională va fi limitată. În cazul în care Ampere ar inventa o tehnologie care să trezească interesul Nissan în Europa, compania ar lua în considerare achiziționarea acesteia în mod independent.

Poziția actuală marchează o îndepărtare semnificativă de viziunea fostului lider Carlos Ghosn, care a pledat pentru o integrare mai profundă între Renault și Nissan, în ciuda obiecțiilor unor directori Nissan.

Ghosn a fost arestat la Tokyo în 2018 sub acuzația de comportament financiar necorespunzător și susține că detenția sa a fost un complot al executivilor Nissan pentru a împiedica o fuziune a celor doi producători auto.

El trăiește ca fugar în Liban de la sfârșitul anului 2019, în așteptarea procesului.

În cadrul discuțiilor de reechilibrare, Nissan a depus eforturi pentru a-și proteja tehnologia pentru a minimiza orice consecințe negative ale parteneriatului în curs de desfășurare, potrivit unor persoane familiarizate cu această chestiune.

Nissan dorește să își protejeze activitatea privind producția de baterii litiu-ion cu stare solidă și sistemul său de propulsie electrică hibridă e-Power, printre alte tehnologii, au precizat sursele.