Puțini știu că Mihai Gâdea are o voce aparte atunci când vine vorba de karaoke. De ziua fiicei sale, Karina Maisha, realizatorul Sinteza Zilei a urcat pe scenă și i-a cântat sărbătoritei piesa „Can’t Help Falling In Love” a lui Elvis Presley.

De asemenea, Karina i s-a alăturat tatălui ei și au cântat împreună piesa lui Elvis. Mihai Gâdea a și postat pe propria pagină de Instagram două fotografii cu fiica sa, însoțită de mesajul „18! La mulți ani, Dragostea mea!”.

Vezi această postare pe Instagram 18 ani! La mulți ani, Dragostea mea!❤️ O postare distribuită de mihai gadea (@mihai_gadea_) pe Aug 15, 2020 la 8:09 PDT

Nu l-ai mai văzut așa pe Mihai Gâdea

Mihai Gâdea este cu siguranță unul dintre cei mai controversați și admirați realizatori de emisiune din România. Implicat în fiecare caz pe care îl dezbate, jurnalistul poate părea sobru uneori, dar, de fapt, nu este deloc așa, iar imaginile de mai jos o arată foarte clar.

Realizatorul a postat pe Instagram mai mult fotografii cu fiica sa. Cei doi sunt foarte fericiți împreună. ”La mulți ani, sufletul meu!”, a scris Mihai Gâdea pe fotografii.

Cine este și cu ce se ocupă fiica jurnalistului?

Maisha Karina Gadea calcă urmele tatălui său. Este o vedetă în devenire, dar reușește asta prin muzica sa. Fiica jurnalistului este cântăreață.

Mihai Gâdea este foarte discret când vine vorba de viața sa personală. Realizatorul este căsătorit cu Agatha Kundri, sociolog de profesie. Aceasta este pasionata de sport, practica triatlonul (inot, ciclism si atletism) si detine o gradinita cu program afterschool.

Fiica lui Mihai Gâdea le-a urmat exemplul părinților. Karina este o adolescentă, discretă, cuminte și foarte talentată.

Lucruri neștiute despre Mihai Gâdea

Despre soția lui Mihai Gâdea, Agatha Kundri nu se știu foarte multe lucruri. Prezență extrem de discretă în spațiul public, jumătatea vedetei Antena 3 are un trecut deloc ușor de trecut cu vederea.

Absolventă a Universității de Vest din Timișoara în 2004, Agatha Kundri este fiica unui pastor advenist. Ea este căsătorită de peste 15 ani cu Mihai Gâdea, cu care are și o fată, Maisha Karina. Chiar dacă s-a referit cât a putut să iasă în evidență, presa a reușit să smulgă câteva informații deloc de ignorat despre Agatha Kundri. De câțiva ani, aceasta participă la competiții de triatlon, care presupun probe de înot, atletism și ciclism. Pasiunea pentru sport i-a făcut pe mulți să se întrebe dacă soția realizatorului tv nu ar fi fost indicată să participe la celebra competiție televizată “Exatlon”.

Soția lui Mihai Gâdea nu se rezumă doar la pasiunea pentru sport. Ea a pus pe picioare, în urmă cu mulți ani, o afacere care s-a dovedit în timp, destul de profitabilă. Agatha este proprietara unei grădinițe cu afterschool în centrul Bucureștiului iar în bussines a cooptat-o și pe sora sa, Naomi. Dacă Naomi este este manager, soția lui Mihai Gâdea este sociologul grădiniței. Potrivit datelor companiei, furnizate de bugetul.ro, grădinița a avut afaceri de 430.499 lei și un profit de 32.317 lei. În 2017, afacerea a mers ca pe roate, astfel încât s-a înregistrat o cifră de afaceri de 540.634 și un profit de 36.000 de lei.