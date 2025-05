În cadrul podcastului, invitatul a precizat cât de important este ca o companie să aibă o strategie clară de brand încă de la început. Cu un plan bine gândit, o afacere poate face economii de până la 70% în bugetul de promovare pe termen lung. Expertul a precizat și care sunt caracteristicile unui brand de succes. Acesta a analizat și imaginea și brandurile din spatele candidaților din turul 2 al alegerilor prezidențiale.

Invitatul a dat exemple de brandurile românești care au o identitate bine stabilită și o claritate în strategie. Pe lista exemplelor pozitive s-au regăsit Dedeman și CEC Bank. Invitatul a vorbit și de brandurile de succes care fac parte din portofoliul său. Acesta a adus aminte de Simtel, o companie românească care a ajuns pe culmile succesului.

„Proiectul cu Simtel este unul de suflet și încă lucrez cu ei. Au trecut trei-patru ani de la rebranding și avem în continuare o relație bună. Brandul generează o emoție pe care putem să construim. În acest proces de rebranding cu ei am găsit o mantră, o idee care a putut să aducă în jurul brandului și alte companii și colaboratori: Powering the green future.

Un alt exemplu de brand din portofoliul lui Alexandru este Agora Robotics, o companie care dezvoltă roboți pentru marile lanțuri de magazine.

„Agora înseamnă piață, acesta este conceptul din spate. Ei vor să dezvolte întreg ecosistemul B2B, de la curățenie, la cărat lucruri pe raft. Aici am găsit acest statement: Orice job care este plictisitor, riscant sau repetitiv poate fi înlocuit de un robot.

Atunci când am început să lucrez cu Agora, acum doi ani, era o tensiune în piață și încă se mai resimte. Oamenii spuneau că roboții ne vor fura joburile. Noi am încercat să spunem că nu va fi așa și că este doar o etapă de dezvoltare. Prima luptă pe care am avut-o cu opinia publică a fost în această zonă de informare”, spune acesta.