Primarul general al Capitalei, Nicuşor Dan, a transmis luni că vrea să reclădească încrederea între autorităţile locale, mediul de afaceri, ONG-uri şi cetăţeni, menţionând că actuala administraţie plăteşte şi “datorii de acum doi ani”.

“Continuăm să plătim datorii lăsate bucureştenilor de fosta administraţie Firea. Săptămâna trecută am achitat două facturi din martie 2019. Pare incredibil acest haos lăsat de fostul primar, dar încă plătim datorii de acum 2 ani. Vreau să îi asigur pe toţi cei care încă au bani de recuperat, pentru diverse servicii şi lucrări deja executate, că relaţia noastră cu ei este una corectă. Şi aşa va fi pe tot parcursul mandatului meu la conducerea oraşului”, a scris primarul general, pe Facebook.

El a menţionat că principalul obiectiv al primelor sale luni de mandat a fost să reclădească încrederea.

“Pentru ca Bucureştiul să devină oraşul pe care ni-l dorim, trebuie să existe colaborare între autoritate, mediul de afaceri, asociaţiile profesionale, ONG-uri şi, mai ales, cetăţeni. Pentru colaborare este nevoie de ÎNCREDERE. Principalul obiectiv al acestor prime luni de mandat a fost să reclădesc încrederea”, mai precizează Nicuşor Dan.

Bucureștiul va avea o hartă geospațială

Vineri, Primarul general al Capitalei a anunţat că Municipiul Bucureşti ar urma să aibă în doi ani o hartă geospaţială, cu o componentă supraterană şi una subterană.

“Municipiul Bucureşti va avea în doi ani o hartă geospaţială. Pe de o parte, supraterană, cuprinzând clădirile şi arterele, mobilierul urban, etc. Pe de altă parte, subterană, cuprinzând toate reţelele. Este proiectul despre care am discutat astăzi la întâlnirea de lucru pe care am avut-o cu directorul general al ANCPI, Laurenţiu Alexandru Blaga”, arată edilul general, într-o postare pe Facebook.

Nicuşor Dan menţionează că Primăria va colabora cu Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară şi va găsi fonduri pentru a pune ordine în actele de proprietate ale tuturor imobilelor din Capitală.

Sursă foto: Inquam Photos / Octav Ganea