Nicușor Dan, primarul general al Capitalei, a reacționat, luni, la Digi 24, cu privire la reproşurile legate de faptul că nu răspunde la telefon. Edilul spune că are o relaţie instituţională “corectă” cu primarii de sector. Mai mult, cu Vlad Voiculescu spun că s-a întâlnit de cel puţin zece ori faţă în faţă, în perioada în care acesta era consilier general.

Reacția lui Nicușor Dan

“Lucrurile cele mai importante sunt că am reuşit să am un dialog cu toţi primarii de sector. Am avut deja două întâlniri, urmează a treia. Voi avea o întâlnire individuală cu fiecare, pentru a vedea cum împărţim investiţiile între Primăria Capitalei şi fiecare dintre aceste sectoare. E o relaţie instituţională corectă cu primarii de sector”, a precizat Nicuşor Dan, pentru Digi 24.

Nicușor Dan a mai adăugat că s-a întâlnit de mai multe ori cu actualul ministru al Sănătăţii, Vlad Voiculescu, şi că probabil nu i-a răspuns la telefon în perioada în care nu îşi preluaseră încă mandatele de aleşi locali.

“Cu Vlad Voiculescu, cât timp a fost consilier general, cred că m-am văzut cel puţin de zece ori, în Primărie, faţă în faţă. (…) (Când nu a răspuns la telefon, n.r.) probabil că a fost în perioada în care nu era nici unul dintre noi primar general şi consilier general. Ştiţi că a fost o lungă perioadă în care am aşteptat validarea unor rezultate de către tribunal, după aceea de către Curtea de Apel”, a spus Nicuşor Dan.

În data de 21 decembrie, Vlad Voiculescu anunţa că a acceptat desemnarea sa de către USR PLUS pentru poziţia de ministru al Sănătăţii cu convingerea că din această funcţie poate servi cel mai bine interesul românilor în acest moment. Mai mult, acesta menţiona că timp de mai bine de o lună după seara alegerilor, primarul general, Nicuşor Dan, nu i-a răspuns la telefon.

În același timp, la începutul lunii ianuarie, primarul Sectorului 6, Ciprian Ciucu, răspundea unui comentariu pe Facebook, în care o persoană cerea informaţii legate de lucrările din Prelungirea Ghencea, că va vorbi cu Nicuşor Dan când acesta va răspunde la telefon, dar că în perioada respectivă a fost “inabordabil”.

Sursa foto: Inquam Photos / George Călin