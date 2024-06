Nicușor Dan a explicat că nu vrea să candideze la alegerile prezidențiale, deoarece a primit un mandat de 4 ani, iar aceasta este singura lui preocupare. Edilul a fost întrebat și dacă îl va susține pe Nicușor Dan.

De asemenea, el a fost întrebat și dacă îl va susține public pe Nicolae Ciucă la prezidențiale.

Înainte să-și exprime susținerea pentru un candidat, primarul a spus că vrea să vadă o listă completă.

El a oferit mai multe explicații și despre atitudinea sa cu privire la celelalte partide. Astfel, primarul general reales a subliniat că nu revine în USR.

Totodată, el a spus că este important ca în timpul mandatului să fie echidistant de partidele care îl vor susține.

Cu privire la o majoritate în timpul noului mandat, edilul a spus că trebuie să aștepte rezultatele finale de la alegeri, deoarece încă nu există un rezultat politic.

„Trebuie să așteptăm rezultatele finale, nu există încă acord politic, dar dacă punem împreună o să avem 27-28 dar nu știm cine o să fie 27 și cine 28. Eu sper ca asta să fie majoritatea cu care lucrez USR-PMP-FD-REPER și cu PNL am lucrat deja în mandatul ăsta și am lucrat foarte bine. Dacă vom avea nevoie de acel vot vom discuta cu celelalte partide, o să vedem. În orice caz urmează patru ani și câteva luni, nu e deloc productiv să existe un conflict între primar și Consiliu. Trebuie să fie niște atribuții date viceprimarilor din acea majoritate, care-s consilieri generali, deci o să fie o negociere de câteva săptămâni și odată ce am încheiat să ne vedem de drum. Am avut o experiență foarte bună trei și experiența acestui an”, a conchis el.