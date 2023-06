Primarul general al Capitalei, Nicuşor Dan, a explicat că sunt probleme în furnizarea apei calde peste vară deoarece cele patru CET-uri au nevoie de o perioadă mai mare de revizie.

Nicușor Dan a precizat că anul acesta peste 50 de kilometri de reţea de termoficare vor fi reabilitaţi.

Mai multe sectoare din Capitală nu au apă caldă

Primarul Capitalei Nicușor Dan a spus care este motivul pentru care sectorarele 2, 3, 5 şi 6 ale Capitalei nu au apă caldă până în 14 iulie. Nicuşor Dan a spus că sunt lucrări de schimbare a reţelei principale.

„Un lucru bun este că am reuşit şi deja avem datele, am reuşit să schimbăm mult mai mult din reţeaua principală decât reuşeam în anii precedenţi. Am făcut 28 de km în 2021, 32 km în 2022 şi eu cred că o să depăşim 50 km anul acesta.

Asta era ţinta noastră pe care am promis-o în campanie şi din cauza lucrărilor pe care le-am făcut şi din cauza acelei centrale provizorii pe care am montat-o prima care s-a montat în Bucureşti după 89, centrala provizorie de la Titan, în această iarnă lucrurile au stat mai bine, în sensul că am avut zile întregi din luna februarie care a fost cea mai friguroasă, în care n-am avut probleme”, a declarat Nicuşor Dan.

Nicușor Dan, despre intrarea în revizie a CET-urilor

„Peste vară sunt probleme din două motive. Una că am vorbit până acum numai de transport, care e la noi la primărie. Producţia este la minister, prin cele patru CET-uri mari. Acestea au nevoie de o perioadă mare de revizie peste vară pentru a putea funcţiona, după aceea încă un an.

Funcţionând peste vară funcţionăm tot timpul cu două CET-uri şi atunci distanţa pe care apa caldă o parcurge este mult mai mare şi pentru că conductele sunt ciuruite, asta se simte în calitatea serviciului, cam asta asta se întâmplă vară de vară. Totuşi suntem puţin mai bine de la an la an”, a declarat Nicuşor Dan.

Peste 300 de blocuri din Sectoarele 2, 3, 5, şi 6 ale Capitalei rămân fără apă caldă până la sfârşitul lunii iunie. Pentru 20 de blocuri din sectorul 3, apa caldă va fi sistată până în 14 iulie, conform unui anunţ al Termoenergetica.