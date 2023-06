Primarul general al Capitalei, Nicuşor Dan, a semnat o dispoziţie pentru desfiinţarea cablurilor şi a echipamentelor pentru comunicaţii electronice neidentificate. În dispoziţie sunt invocate prevederile legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, precum şi ale hotărârii de Consiliul General nr. 252/2008 privind amplasarea în subteran a echipamentelor şi reţelelor de comunicaţii electronice.

„Se aprobă desfiinţarea cablurilor şi a echipamentelor pentru comunicaţii electronice neidentificate, cu proprietar necunoscut, amplasate fără documente legale pe domeniul public al municipiului Bucureşti şi montate pe stâlpii aflaţi în administrarea/proprietatea/concesiunea: E – Distribuţie Muntenia SA, Compania Municipală Iluminat Public SRL, Societatea de Transport Bucureşti SA şi Orange Romania Communications SA”, prevede dispoziţia.

Majoritatea străzilor vizate sunt în Sectorul 1

Documentul conţine şi numele străzilor vizate, marea majoritate a acestora aflându-se în Sectorul 1.

Lucrările de dezafectare a cablurilor şi a echipamentelor pentru comunicații electronice vor fi executate de către administratorii/proprietarii/concesionarii stâlpilor, sub coordonarea Direcţiei Generale Servicii Publice şi cu sprijinul poliţiei locale.

Trebuie spus că primarul general al Capitalei își dorește ca și după alegeri să rămână în fruntea Bucureștiului. EL vrea să continue ceea ce a început și în consecință își dorește un nou mandat la Primăria Generală. Edilul a explicat că esențial este ca în viitorul mandat 2024-2028, „să nu lăsăm Bucureștiul PSD-ului”.

Nicușor Dan își dorește un nou mandat

El a spus, recent, că îşi doreşte să fie primarul dreptei unite şi în 2024.

„Evident că eu îmi doresc să continui nişte lucruri pe care le-am început, dar ce este important este cum va fi guvernat Bucureştiul în viitorul mandat 2024-2028. Eu cred că esenţial este să nu lăsăm Bucureştiul PSD-ului”, a apreciat, acum o săptămână, Nicuşor Dan.

Încrezător că va câștiga din nou alegerile la Primăria Capitalei

El a evaluat pozitiv faptul că sondajele arată că 40% dintre bucureşteni sunt mulţumiţi de direcţia în care merge oraşul, 50% nemulţumiţi şi 10% sunt între cele doua categorii.

„Pe aprecierea activităţii mele cam tot pe acolo suntem”, a punctat primarul general al Capitalei.

El a spus că, potrivit ultimului sondaj pe care l-a văzut, are şanse să câştige un nou mandat de primar general dacă reprezentanţii PNL vin cu propriul candidat sau cu varianta în care susţin tacit un candidat al PSD. În plus, el s-a arătat „mirat” de procentele pe care le are în sondaje fostul primar al Capitalei Gabriela Firea.