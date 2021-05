Nicușor Dan, criticat dur de CTP: Nu avem niciun milimetru realizat în cifrele acestea

În cadrul emisiunii ”Cap limpede”, Cristian Tudor Popescu a vorbit despre faptul că primarul a promis salariu de 1.400 de euro pentru bucureșteni, dar că aceștia nu au văzut niciun ban în plus în ultimele șase luni.

CTP a mai spus că, din cifrele promise, nu s-a realizat nimic: ”mari parcări de tip park&ride în jurul capitalei; 130 de km de metrou de suprafață; 50 de km de linii de tramvai; noi grădinițe în București; școli cu program after-school, n-a făcut școli noi, în schimb a anunțat că în pandemie se vor face niște after-school-uri; 900 de tramvaie, autobuze și troleibuze noi; 2 miliarde de euro fonduri atrase pentru bucurești; 135 km de piste de biciclete; 2 ani de creștere a speranței de viață datorită reducerii poluării.”

Gazetarul a continuat prin a spune că primarul Capitalei nu a discutat deloc cu cei care l-au votat și că a acesta a preferat să rămână tăcut.

”Deci nimic din toate astea nu se pot realiza, dar a venit măcar domnul Nicușor Dan să ne spună, așa cum facem aici – „au trecut șase luni, stimați alegători, m-ați ales. Iată punctele cu care v-am determinat să mă alegeți. Ce am făcut sau de ce nu am putut să fac nimic în fiecare din aceste puncte”. N-a spus nimic. În general, domnul Nicușor Dan a fost foarte tăcut în aceste șase luni. Am auzit foarte puține lucruri de la dânsul. S-a tot vorbit de comunicare. Domnul Nicușor Dan comunică foarte bine în sensul că nu comunică deloc. Se pare că asta este metoda.

Dar, vedeți că atunci când apar ciocniri politice la care noi ne uităm buimaci, se aruncă cu vorbe din greu, artileria vorbelor funcționează. Am avut cu „zombie politic”, acum avem cu „mesia din debara”, zice domnul Ghinea despre fondatorul USR PLUS, din care face parte domnul Ghinea, adică domnul Nicușor Dan. „Mesia din debara” care scoate de acolo bule.

Aș vrea să lămuresc un lucru, oamenii nu înțeleg. Adică cum scoate bule? Scoate ca peștele pe gură? Ce vrea să zică? Este vorba de acte oficiale care se sigilau în evul mediu cu o pecete, deobicei de aur, sau de ceară specială și care se numeau bule. Le dădeau împărații sau Papa, de unde expresia „bulă papală”, adică domnul stă în debara și de acolo aruncă în noi cu bule, fără să se arate populației. Asta este, văd, această strategie a domnului Nicușor Dan.”, spune el.