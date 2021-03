Primarul general al Capitalei, Nicuşor Dan, anunţă un moment important pentru Bucureşti: este gata schiţa bugetului pentru anul 2021.

“E un buget prin care oprim risipa și pregătim terenul pentru construcție, pentru dezvoltarea Bucureștiului”

Este vorba despre un buget local care se ridică la circa 5 miliarde de lei, bani care trebuie să echilibreze “nevoile de dezvoltare cu scoaterea orașului din falimentul în care l-a împins fosta administrație Firea – PSD”, scrie edilul pe pagina sa de socializare.

“Împreună cu cei doi viceprimari ai Bucureștiului și cu președintele Comisiei pentru buget din Consiliul General al Municipiului București, am făcut schița bugetului local pentru 2021, reușind să echilibrăm nevoile de dezvoltare cu scoaterea orașului din falimentul în care l-a împins fosta administrație Firea – PSD.

Avem un buget de circa 5 miliarde de lei, din care vom plăti subvenții, datorii curente și datoria publică ajunsă la scadență, lucrări de investiții și cheltuielile curente ale primăriei și instituțiilor subordonate.

E un buget prin care facem curățenie financiară în PMB, prin care oprim risipa și pregătim terenul pentru construcție, pentru dezvoltarea Bucureștiului în anii care vin”, transmite Nicuşor Dan.

Care sunt investiţiile la care nu se va renunţa în 2021?

În continuare, primarul general al Capitalei arată care sunt investiţiile pe care el le consideră absolut necesare în acest an.

“Cu toate restricțiile majore existente, am insistat ca în bugetul pentru acest an să facem o serie de investiții pe care le consider absolut necesare. Mă refer în special la:

reabilitarea rețelei de termoficare a Capitalei (am prevăzut bani pentru modernizarea a 53 de kilometri de rețea)

investiții în spitale (în special pentru instalații și pentru securitatea la incendiu)

consolidarea clădirilor cu risc seismic (lucrăm în continuare la cele 12 șantiere deschise și vom deschide alte 17)

continuarea lucrărilor la Bd. Prelungirea Ghencea, pe segmentul dintre str. Brașov și str. Râul Doamnei

realizarea unui nou Plan Urbanistic General

introducerea semaforizării inteligente

digitalizarea PMB în ceea ce privește sistemul de management al documentelor.

Pentru investițiile în marile proiecte de infrastructură în derulare (stația de la Glina, de pildă) sau pe care le-am anunțat anul trecut, în campanie (de exemplu, trenul metropolitan sau modernizarea liniilor de tramvai) ne vom baza pe fondurile europene, inclusiv cele din PNRR”, explică Nicuşor Dan.

“Am luat mai multe decizii care reduc risipa și elimină cheltuielile excesive”

Primarul mai arată că fost administraţie condusă de Gabriela Firea i-a lăsat pe mână datorii uriaşe şi, în acest sens, va exista şi o discuţie cu Guvernul pentru reeşalonarea datoriilor către ANAF. În plus, anul acesta nu vor mai fi daţi bani pentru “cheltuieli aberante”, iar salariile din Primăria Capitalei vor fi plafonate la nivelul din 2020.

“Lucrul care afectează puternic capacitatea primăriei de a face investiții din banii proprii în acest an este nivelul uriaș al datoriilor. Pentru a închide această problemă, am prevăzut peste 1 miliard de lei în buget pentru plata diverselor datorii (datorii pentru lucrările efectuate de către companiile de construcții, rate și dobânzi pentru împrumuturile ajunse la scadență, datorii rezultate din despăgubirile neplătite de administrația Firea etc.) și vom avea o discuție separată cu Guvernul pentru reeșalonarea datoriei de 900 de milioane de lei către ANAF.

Menținem aproximativ la același nivel subvenția pentru termoficare, reducem prin optimizarea serviciului subvenția pentru transportul public, menținem o serie de plăți sociale, precum voucherele Materna sau stimulentele pentru persoane cu handicap.

Foarte important e și faptul că am luat mai multe decizii care reduc risipa și elimină cheltuielile excesive. Astfel, de la peste 200 de milioane de lei cheltuiți în 2019 (anul dinaintea pandemiei) pentru festivaluri, târguri și decorațiuni, vom ajunge în acest an la doar câteva milioane, pentru evenimente culturale de prestigiu. De asemenea, nu vom da bani în acest an pentru achiziții de mașini, pentru publicitate, pentru statui și vom spune adio șalupelor, autobuzelor-amfibie, băncilor anti-furt, iepurașilor gigantici și altor cheltuieli aberante. În același timp, vom plafona salariile în primărie la nivelul anului trecut.

În curând, acest buget va ajunge la consilierii generali, urmând ca majoritatea din CGMB să facă modificările pe care le consideră necesare, iar acea formă a bugetului va intra în dezbatere publică.

Știu că nu avem un buget perfect, dar e bugetul care pune ordine în primărie și face tranziția de la anii risipei pesediste la o perioadă a dezvoltării echilibrate, eficiente, axate pe prioritățile reale ale bucureștenilor”, mai scrie Nicuşor Dan în mesajul postat luni după-amiaza pe Facebook.

Sursă foto: INQUAM Photos, Octav Ganea