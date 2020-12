Consiliul General al Municipiului Bucureşti (CGMB) a adoptat, în şedinţa de luni, în unanimitate, o hotărâre conform căreia taxa de ocupare a domeniului public pentru terase şi restaurante va fi zero în perioada ianuarie – iunie 2021.

Conform proiectului, se suspendă, până la data de 30 iunie 2021 aplicarea taxei pentru utilizarea locurilor publice cu unităţi de alimentaţie publică şi terase de vară prevăzută la pct. 3.13 din Anexa nr. 2 din HCGMB nr. 139/2020 precum şi dispoziţiile pct. 3.11 din Anexa nr. 2a.

Potrivit HCGMB nr. 139/2020, taxa pentru utilizarea locurilor publice cu unităţi de alimentaţie publică şi terase de vara are în prezent o valoare cuprinsă între 0,5 – 1,1 lei/metru pătrat/zi, în funcţie de zonă. Taxa se percepe pentru următoarele tipuri de activităţi: alimentaţie publică; terase de vară (pentru perioada 01.05 – 30.09) cu sau fără băuturi alcoolice; comercializare produse panificaţie şi patiserie; alte activităţi asemenea.

Proiectul, pus pe ordinea suplimentară

Proiectul, introdus pe ordinea de zi suplimentară, a fost anunţat încă de vineri de către primarul general, Nicuşor Dan.

„Vom discuta luni, în şedinţa Consiliului General, ca taxa de ocupare a domeniului public pentru terase şi restaurante să fie zero în perioada ianuarie – iunie 2021. Este o măsură în sprijinul industriei HoReCA, serios afectată de epidemie, şi al locurilor de muncă din domeniu. E important să susţinem micile afaceri din Capitală”, a scris edilul general, pe Facebook.

Au fost aleși viceprimarii din București

Stelian Bujduveanu (PNL) și Horia Tomescu (USR PLUS), sunt noii viceprimari ai Capitalei, conform deciziei luate în CGMB.

Trebuie menționat că fostul ministru al Sănătății Vlad Voiculescu a fost susținut pentru a prelua această funcție din partea USR PLUS, dar s-a retras, acesta urmând să preia Ministerul Sănătății.

Mesajul lui Stelian Bujduveanu

„Sunt foarte onorat că, începând de azi, voi îndeplini funcția de viceprimar al Capitalei, urmând să gestionez domenii esențiale pentru dezvoltarea Bucureștiului precum: transporturile, infrastructura, relația cu mediul de afaceri și patrimoniul.

Dar, ca mai tot ce se întâmplă în București la ora actuală, toate aceste capitole au mare nevoie de un plan inteligent și pragmatic pentru a fi aduse pe linia de plutire. Și fără îndoială, voi face echipă cu Primarul General al Capitalei, Nicușor Dan, și cu colegii mei din Consiliu, pentru a gestiona toate aceste domenii în folosul bucureștenilor.

Avem 4 ani fără alegeri, avem o majoritate solidă de centru-dreapta în CGMB și sper că vom avea maturitatea și seriozitatea de a nu ne angrena în lupte de imagine, electorale, populiste. Fiecare zi din următorii 4 ani trebuie folosită în interesul bucureștenilor”, a declarat Stelian Bujduveanu, după votul din Consiliul General al Municipiului București.

De asemenea, din partea USR PLUS a fost ales viceprimar Horia Tomescu. Acesta are 41 de ani și este dentist. Horia Tomescu activează în filiala Sector 5 a formațiunii condusă de Dacian Cioloș, PLUS.