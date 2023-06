Prezentăm mai jos răspunsurile oferite de cercetătorul Nicu Sebe, cel care l-a dezvoltat pe ION, robotul premierului Nicolae Ciucă, în cadrul nominalizării sale din Top 100 Manageri publicat de Revista Capital în dată de 26 aprilie:

1. Care credeți că este cel mai de succes proiect implementat în 2022?

De obicei sunt împărțit între grupul de cercetare de la Universitatea din Trento (http://mhug.disi.unitn.it/ – circa 30 de persoane) și activitatea în Humans.ai. Oricum, încerc pe cât posibil să am puncte comune de cercetare și acestea se reflectă și în activități comune. În acest context în 2022, am lucrat intens la un proiect foarte ambițios care se încadrează în area tehnologiilor creative. Proiectul include dezvoltarea de algoritmi care utilizează informații multimodale (text, imagini, audio) și are că scop crearea de persoane sintetice (talking-heads) care primesc la intrare text (de exemplu, ce ar trebui să spună persoană) și produce ori un file audio în diverse limbi și voci sau un video care conține persoană cu animația buzelor și vocea generată. Această activitate este una foarte importantă pentru diverse produse dezvoltate de Humans.ai.

2. Care este cel mai mare proiect din carieră dumneavoastră implementat în cadrul organizației în care activați în prezent?

De-a lungul carierei de peste 25 de ani am avut multe proiecte de cercetare (mai ales proiecte europene, mai mult de 10). E greu de identificat unul în particular, dar m-aș limita la un proiect recent care se ocupă de detectarea dezinformării în spațiul media la mai multe nivele. Acesta este un proiect european (AI4Trust – AI-based-technologies for trustworthy solutions against disinformation) și scopul este de a analiză toate aspectele legate de o știre (textul, imaginile considerate, contextul, etc.) și de a detecta nivelul de credibilitate al acesteia. Acest argument este foarte actual în contextul actual mai ales că știrile pot să apară și în social media. Rezultatele vor fi utile mai ales jurnaliștilor care pot în acest fel să controleze dacă o anumită știre e actuală și credibilă.

3. Care sunt proiectele prevăzute pentru 2023?

Pe lângă proiectul AI4Trust menționat, un nou proiect european pentru care eu sunt coordonatorul științific este ELIAS (European Lighthouse of AI for Sustainability) care are că scop dezvoltarea de soluții de IA care ajută la sustenabilitatea la nivel global, de exemplu pentru energie, climă, etc., la nivel de societate și la nivel individual. Toate aceste sfere sunt desigur corelate și acest mare proiect (circa 13.5 M Euro și 30 de parteneri) încearcă să dea răspunsuri practice. Mai este, desigur, și proiectul ION cu care sperăm că în curând să reușim să dăm răspunsuri și soluții concrete care să fie la nivelul așteptărilor românilor.

4. Care sunt cele mai mari probleme cu care v-ați confruntat în contextul pandemiei?

Cel mai greu a fost de organizat activitatea de cercetare fără a avea posibilitatea de a avea interacțiune directă (față în față) cu persoanele din grupul de cercetare. Din fericire am un grup de doctoranzi și colaboratori foarte bun și am reușit să ne adaptăm situației. Desigur un efect a fost și faptul că nu am mai participat la diverse conferințe științifice pe care le folosesc de obicei că un prim contact pentru colaborări științifice viitoare.

5. Ce sfat i-ați da unui tânăr care este la început de drum într-o carieră similară cu a dumneavoastră?

Când trebuie să răspund la o astfel de întrebare, mă simt bătrân. Cel mai important este că tinerii să aibă încredere în ei și să fie răbdători. Timpul lor va veni așa cum a venit și pentru noi toți. Fiecare are desigur drumul sau, dar crezând în forțele proprii și trecând peste modestia și teamă caracteristică multora, se poate face foarte mult. Cred că în România (dar și în Italia, unde locuiesc în prezent) se poate face mai mult pentru a inspiră încredere tinerilor în a încerca să-și implementeze ideile și de a lupta pentru ele.

6. Care credeți că vor fi cele mai importante schimbări în domeniul în care activați în următorii 10 ani?

Ar fi multe de spus aici dar m-aș opri doar la o singură schimbare importantă: faptul că AI o să devină un partener nelipsit și de încredere. Asta nu înseamnă că IA o să înlocuiască oamenii, ci mai degrabă că oamenii o să învețe să interacționeze cu IA, că să reușească să producă sau creeze lucruri mai bune și într-un mod mai eficient. Din punctul acesta de vedere, nu cred că frică multora de IA este justificată.

7. Inteligență Artificială. Ce vă spun aceste cuvinte?

Pentru mine AI reprezintă multitudinea de algoritmi care reușesc să folosească informația prezentă în diverse contexte (în mod supevizionat sau nu) că să învețe. În plus, o caracteristică esențială este și puterea de a generaliza în ceea ce privește situațiile care nu au fost întâlnite precedent și să reușească să se ia o decizie corectă și în aceste cazuri.