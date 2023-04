Senatorul liberal Nicoleta Pauliuc a fost aleasă drept președinte al Organizației Femeilor Libere (OFL). Alături de ea, pentru funcția de președinte, a candidat și deputatul Cristina Trăilă.

În timp ce Nicoleta Pauliuc a primit 837 de voturi, Cristina Trăilă a primit 338 de voturi. În total au fost date 1.221 de voturi.

Organizația de Femei a PNL va avea un rol extraordinar

Aceasta a declarat că este convinsă că Organizația de Femei a Partidului Nașional Liberal va avea ”un rol extraordinar în următorii ani: pentru modernizarea României, pentru emanciparea femeii în această ţară şi pentru victoria PNL în alegerile din 2024”.

”Femeile liberale au cunoştinţele, determinarea şi disponibilitatea de a lupta pentru România şi pentru PNL, cu suflet, în prima linie a viitoarelor bătălii electorale”, spune aceasta.

Motivul pentru care a candidat la OFL

Senatorul PNL Nicoleta Pauliuc a precizat care au fost motivele pentru care a candidat la OFL.

”Crezul meu este acela că în politică, devii credibil şi puternic când pui suflet. Când discursul şi acţiunile tale sunt autentice, când vorbeşti şi faci lucruri pe care le înţelegi şi le simţi. Asta am simţit eu când am vorbit în public de experienţa pe care am avut-o ca bolnav şi, apoi, de supravieţuitor de cancer. Oamenii s-au regăsit în experienţa mea, mi s-au alăturat şi mi-au dat putere să schimb în bine lucrurile pentru ei. Asta am simţit când am venit în Parlament cu legi pentru viaţă care au fost votate în unanimitate.

Candidez, de asemenea, la preşedinţia OFL ca să promovăm mai mult femeile, ca să transformăm împreună potenţialul feminin liberal în realitate politică liberală. Eu candidez astăzi pentru ca un număr cât mai mare dintre voi să poată candida mâine la Parlament, la primării, la consilii locale şi judeţene. Candidez pentru ca, din această sală, să avem mai multe femei secretar de stat şi da, domnule secretar general al partidului, cât mai multe femei ministru”, spunea ea.

Obiectivele programului său

Nu în ultimul rând, aceasta a mai spus și care sunt obiectivele programului ei. Pe listă se are transformarea OFL.

”Îmi doresc corecta reprezentare a doamnelor din PNL în structurile de conducere centrale şi locale ale partidului. Nu de dragul unei discriminări pozitive de gen, ci pentru că liberalismul românesc are nevoie de noi, femeile liberale, de o voce mai caldă şi mai bine orientată către nevoile sociale cu care se confruntă România. Trebuie să avem strategii de comunicare personalizate pe grupuri ţintă, inclusiv pentru femei, şi trebuie să avem în poziţii cheie femei care să transmită empatie şi să le dea românilor speranţă. Dragi colegi, nu venim să vă luăm locurile. Dacă la o masă stau 4 bărbaţi, aducem noi o masă de 10. Zece minţi luminate găsesc soluţii mai bune la problemele puse pe masă”, a mai afirmat Pauliuc.