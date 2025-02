Cu aceeași ocazie, Natalia Bejan a răspuns întrebărilor Revistei Capital.

Capital: Detaliați pentru cititorii CAPITAL activitatea agenției pe care o conduceți și dezvăluiți-ne câteva planuri de viitor.

Natalia Bejan: Agenția de investiții este instituție publică a Guvernului Republicii Moldova, aflată în subordinea Primului Ministru, având rolul de a atrage investiții, de a sprijini dezvoltarea exporturilor și de a promova imaginea de țară. Agenția funcționează ca un ghișeu unic pentru investitori și exportatori, facilitând accesul acestora la oportunitățile economice din Moldova.

În 2024, Agenția a trecut printr-un proces masiv de transformare, crescându-și capacitatea de la 8 la 30 angajați. Pentru perioada imediat următoare, am ales să ne focusăm pe câteva piețe strategice. România fiind prima și principala dintre ele. Alegerea s-a datorat atât relațiilor bilaterale comerciale puternice, dar și ultimelor proiecte investiționale realizate, România rămânând top la capitolul interes manifestat față de potențiale investiții în Republica Moldova.

Există un potențial considerabil

C: Ce ne puteți spune despre comerțul dintre cele două țări. Nu ar fi loc de mai bine?

N.B: România este unul dintre principalii parteneri comerciali ai Republicii Moldova, iar relațiile economice dintre cele două țări sunt solide și în continuă expansiune. În 2023, 35,1% din totalul exporturilor Republicii Moldova au fost direcționate către România, ceea ce subliniază importanța acestui parteneriat strategic.

Moldova exportă în România o gamă variată de produse. Țara noastră se numără printre cei mai mari exportatori mondiali de prune, semințe de floarea-soarelui, nuci, cireșe, ulei de floarea-soarelui și caise, iar piața românească reprezintă un punct de desfacere esențial pentru aceste produse. Pe lângă sectorul agricol, exporturile moldovenești includ cabluri electrice, textile, componente auto, precum și vinuri și băuturi alcoolice, un sector tradițional cu un mare potențial de creștere.

Cu toate acestea, există un potențial considerabil pentru îmbunătățirea relațiilor comerciale. Diversificarea gamei de produse exportate și atragerea unui număr mai mare de investitori români în Republica Moldova ar putea stimula creșterea economică de ambele părți. Totodată, investițiile moldovenești în România ar putea crește semnificativ prin sprijinirea companiilor autohtone care doresc să se extindă pe piața românească.

Miliarde bune

C: La cât am putea estima valoarea comerțului bilateral?

N.B: Conform datelor disponibile din anul 2023, valoarea totală a comerțului bilateral este estimată la aproximativ 3,4 miliarde USD, dintre care exporturile de bunuri din Republica Moldova sunt în jur de 2, 2 miliarde USD, iar importurile se ridică la peste 1,1 miliarde USD.

C: Spuneți-ne câte ceva despre Programul Național de Dezvoltare Industrială și ce așteptări aveți pentru 2025?

N.B: Programul Național de Dezvoltare Industrială marchează un pas important în sprijinirea investițiilor și a creșterii economice durabile în Republica Moldova. Un element central al acestui program este primul mecanism de ajutor de stat pentru investițiile din industrie, prin care companiile mari și mici care investesc în extinderea și dezvoltarea afacerii pot beneficia de până la 60% din investițiile realizate, sub formă de granturi și facilități fiscale.

Granturi necesare

Ajutorul de stat va fi oferit astfel: 25% din valoarea suportului de stat vor fi acordate imediat sub formă de grant nerambursabil, iar restul de 75% vor fi sub formă de scutiri de 50% la impozitul pe venit. Domeniile eligibile pentru acest sprijin includ industria electronică, chimică și farmaceutică, construcția de mașini și componentelor auto, industria textilă, materialele de construcție și industria alimentară.

Bugetul inițial al acestui mecanism este de cel puțin 2 miliarde de lei, cu posibilitatea extinderii în funcție de cererea venită din partea companiilor. Până în 2036, sunt așteptate investiții totale de peste 500 de milioane de euro, ceea ce va contribui la modernizarea infrastructurii industriale, crearea unor locuri de muncă bine plătite, reducerea migrației forței de muncă și creșterea productivității.

Obiective și speranțe

Pentru 2025, obiectivele principale ale programului vizează atragerea unui număr cât mai mare de investiții noi, creșterea competitivității economice prin tehnologizare și inovare, precum și echilibrarea dezvoltării economice în toate regiunile țării. Începând cu 1 ianuarie 2025, companiile interesate pot depune dosarele de aplicare la Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării.

Prin acest program, Republica Moldova își reafirmă angajamentul de a sprijini industria și investitorii, oferind un cadru clar, predictibil și aliniat la standardele europene, menit să genereze beneficii reale pentru întreaga economie.

C: Unde ar fi următoarea zonă de dezvoltare a relațiilor economice dintre Chișinău și București?

N.B:Un domeniu cu potențial major de creștere este energia, în special prin consolidarea interconectării rețelelor electrice și extinderea surselor regenerabile. De asemenea, sectorul IT și inovația devin priorități, având în vedere că Moldova oferă facilități fiscale atractive pentru acest domeniu.

În plus, sectorul agroalimentar poate deveni un pilon important al comerțului bilateral, valorificând resursele și expertiza ambelor țări.

Ne fortificăm și prezența în România ca și Agenție de Investiții. Ne asumăm să fim mult mai antrenați în discuții. Dar și să oferim o claritate, dar și suport nemijlocit potențialilor investitori din România.

Un an deosebit

C: Este mulțumită agenția pe care o conduceți de rezultatele obținute până acum? De ce?

N.B:Pentru Republica Moldova, 2024 a fost un an complicat. Dar, dincolo de războiul din Ucraina, criza energetică de la final de an, Moldova a reușit să confirme parcursul european. Un lucru extrem de important inclusiv și pentru noi, la Agenția de Investiții.

Ca și Agenție, în 2024 noi am atins 8 din 9 indicatori de performanță stabiliți. În același timp fortificând masiv echipa cu colegi noi. În 2024, am reușit să aducem câteva investiții noi din România. Am văzut un interes crescut investițiilor în materiale de construcții, dar și sectorul de servicii de business.

Entuziasm în creștere

Odată cu votarea la referendum al parcursului european, am văzut și un optimism mai mare din partea companiilor din UE față de Republica Moldova. Deși deja 84% din stocul ISD din Republica Moldova sunt investiții din UE.

În domeniul exporturilor, programul nostru „Export Missions” a continuat să aducă rezultate frumoase, facilitând accesul produselor moldovenești pe piețele internaționale. De exemplu, în noiembrie, am organizat un eveniment în Hamburg, Germania. Acesta a reunit 21 de companii moldovenești și a generat peste 165 de întâlniri B2B. Atunci s-au deschis noi canale de vânzare și parteneriate comerciale. Iar la București am avut peste 50 companii și peste 600 întâlniri B2B facilitate.

C: Dați-ne cifra care ilustrează cea mai bine relațiilor comerciale dintre cele două țări

N.B: Un indicator relevant este valoarea totală a cifrei de afaceri a companiilor românești care activează în Republica Moldova, estimată la peste 1 miliard EUR, în timp ce cifra de afaceri a companiilor moldovenești din România se ridică la peste 3 miliarde EUR. Aceste cifre reflectă interdependența economică dintre cele două țări și potențialul de creștere a investițiilor bilaterale.