Nicolae Ciucă se află astăzi, 23 martie, într-o vizită în Republica Moldova. Preşedintele PNL a subliniat din nou sprijinul ferm şi continuu pe care România îl acordă ţării vecine.

Bucureştiul susţine Chişinăul în parcursul său european, având în vedere că Republica Moldova s-a angajat să adere la Uniunea Europeană.

În acest context, liderul PNL a vorbit şi despre avantajele uriaşe pe care apartenenţă la UE le aduce. A oferit drept exemplu situaţia economiei din România.

Nicolae Ciucă a pledat şi pentru echilibru şi stabilitate. Ne aşteaptă un an electoral extrem de complicat, în care se organizează inclusiv alegeri europarlamentare. Nu e nevoie de politicieni certăreţi, ci de unii echilibraţi, punctează liderul liberalilor.

La Chişinău, preşedintele PNL a purtat discuţii cu reprezentanţii organizației PNL Republica Moldova, dar și cu tinerii moldoveni din Chișinău, în cadrul Complexului Sociocultural Universitar „Nicolae Testemitanu”.

În faţa acestora, Nicolae Ciucă a tras un semnal de alarmă cu privire la pericolele curentelor populiste şi extremiste din prezent.

El a amintit, în cadrul vizitei sale din Republica Moldova, şi de rezultatele bune înregistrate sub guvernarea PNL.

„La sfârșitul anului 2022, cu premier liberal, am ajuns la 77% absorbție a fondurilor europene, iar anul 2023 s-a închis cu 96% absorbție. Investiții străine directe, peste 10 mld euro, cea mai mare valoare.

Am menținut ritmul de creștere economică și am reușit să creștem PIB la 1483 mld euro, o creștere de aproximativ 80 mld euro într-un an. Am câștigat încrederea investitorilor. Asta face o guvernare liberală”, a mai spus preşedintele PNL.