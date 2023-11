Nicolae Ciucă oferă aceste clarificări în contextul în care, așa cum explică el, legea este una care afectează mulți oameni. El a precizat că, din cauza unei confuzii în cifre, „nu putem să ne ducem la oameni să le spunem, oameni buni, stiţi, am promis, dar nu se poate”. El a precizat că diferența dintre o anvelopă de 55 de miliarde și una de 25 de miliarde este o diferență uriașă.

Președintele PNL a precizat că partidul său își dorește legea care prevede majorările pensiilor. Totuși, el vrea să se asigure că cifrele nu sunt gresite.

„Nu poate să iasă cineva să vorbească despre Partidul National Liberal că s-a opus creşterii pensiilor, doamne fereşte. Am demonstrat practic că am crescut pensiile cu 40%, ultimele două dăţi în anul 2022. Cum am putea să ne gândim la chestiunea aceasta? Singurul lucru pe care am vrut să îl lămurim a fost diferenţa de cifre care s-a vehiculat în spaţiul public. Una este să vorbeşti despre o anvelopă de 55 de miliarde şi alta este să vorbim despre o anvelopă de 25 de miliarde. Nu putem să ne ducem la oameni să le spunem, oameni buni, stiţi, am promis, da nu se poate. Nu, am promis şi ce promitem se face”, a spus reprezentantul PNL.