Liderul PNL Nicolae Ciucă a vorbit vineri pe 17 noiembrie, despre competiția cu PSD care există în cadrul coaliției de guvernare. Acesta a precizat însă că există și așteptarea ca fiecare să respecte regulile jocului politic, astfel încât să își îndeplinească programul de guvernare.

Liderul PNL consideră că „toate aceste chestiuni care se livrează în spațiul public, că ei au mărit pensiile că a fost idea lor să facă nu știu ce lucru, să ia nu știu ce decizie, fac parte din jocul politic pe care cetățenii uneori îl înțeleg, alteori și de cele mai multe ori îl dezaprobă”.

Nicolae Ciucă a spus că liberalii trebuie să explice românilor modul responsabil în care PNL acționează.

„Probabil că mi se va spune nu ai înțeles cum se face politică. Îmi asum să nu înțeleg acest fel de a face politică. Politica noastră a fost cea pe care au descris -o mai devreme colegii mei spunând ce am făcut la guvernare (…)

Noi trebuie să mergem și să le explicăm oamenilor cum am văzut noi rolul Partidului Național Liberal la guvernare, cum ne-am raportat noi la cetățeni, cum ne-am raportat noi la rolul nostru în Uniunea Europeană, cum ne-am raportat noi la relațiile pe care le avem cu partenerii strategici, cum am înțeles noi că trebuie să ne asigurăm toate măsurile pentru securitatea țării și pentru siguranța cetățenilor, cum am avut curajul să luăm decizii chiar dacă unele dintre ele nu au fost tocmai populare dar ne-au dat garanția că putem să trecem prin toată această succesiune și suprapunere de crize și să vorbim de inclusiv de rezultate economice să vorbim de faptul că România este una dintre puținele țări care a reușit să aibă creștere economică și nu una mică, că am reușit să evităm recesiunea și suntem datori să evităm recesiunea”, a declarat el.