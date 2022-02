Scăpăm de mască? Vestea momentului pentru români. Nicolae Ciucă și Alexandru Rafila au lansat un apel comun

„Premierul Nicolae-Ionel Ciucă și ministrul Sănătății Alexandru Rafila fac apel la cetățeni să poarte în continuare masca sanitară și să sprijine sănătatea publică, în această perioadă dificilă.

Utilizarea corectă a măștii reprezintă o barieră eficientă împotriva transmiterii infecției și principala măsură de protecție medicală recomandată de specialiști, în condițiile în care rata de infectare cu COVID-19 în România se menține la un nivel ridicat”, a informat Guvernul României pe pagina sa de Facebook.

Așadar. Alexandru Rafila a punctat că utilizarea măștii nu este o restricție, ci o măsura care previne transmiterea sau încetinește transmiterea în comunitate a COVID-19.

„Trebuie să mai înțelegem încă un lucru, cred: utilizarea măștii nu reprezintă o restricție în sine, ci reprezintă o măsură care previne transmiterea sau încetinește transmiterea în comunitate a acestei infecții. Şi protecția individuală este necesară, atât pentru propria persoană, cât și pentru cei cu care intrăm în contact. În mod evident, dacă contextul legal impune acest lucru, sigur că sunt convins că Guvernul României va adopta actele legislative necesare pentru protejarea sănătății publice. Vreau să vă spun câteva cuvinte și despre situația epidemiologică, pentru că orice măsuri de relaxare trebuie să fie corelate cu situația epidemiologică legată de transmiterea acestei tulpini Omicron.

În această perioadă, avem astăzi 17.500 de cazuri, deci mai puține evident; avem 171 de decese înregistrate, ceva mai puțin decât ieri, dar aceste decese sunt consecința numărului ridicat de cazuri din săptămânile anterioare. În continuare, la terapie intensivă, avem peste 1.100 de persoane internate, ceea ce este mult, iar monitorizarea situației din spitalele în care se tratează pacienții COVID și mai ale la nivelul secțiilor de terapie intensivă, trebuie să constituie principalul indicator care să ducă la luarea unor măsuri de relaxare în viitor, pentru că în continuare transmiterea comunitară există și în momentul în care avem o reducere a transmiterii comunitare sau încetarea transmiterii comunitare, corelată cu scăderea gradului de ocupare a secțiilor de terapie intensivă, atunci sigur că putem să discutăm despre relaxarea unor măsuri. Până atunci însă rămânem precauți și conștienți că trebuie să apărăm sănătatea populației”, a declarat Alexandru Rafila.

Declarația lui Nicolae Ciucă

În aceeași ședință de Guvern, premierul Nicolae Ciucă a explicat că vor fi adoptate o serie de decizii pentru sprijinirea mediului de afaceri din România.

„Tot în ședința de astăzi vom adopta o serie de decizii pentru sprijinirea mediului de afaceri din România, astfel respectând prevederile programului de guvernare prin care ne-am asumat ca obiectiv stimularea economică, susținerea investițiilor strategice în infrastructură, în sănătate, în educație, inovare și digitalizare, precum și reducerea decalajelor față de țările dezvoltate, de economiile dezvoltate din Europa de Vest. În acest sens, vom accesa instrumentele financiare și granturile pentru sectoarele afectate și vom implementa scheme de ajutor de stat pentru investiții noi și garanții pentru credite.

Vom crea cadrul legal pentru plata contractelor de finanțare în valoare de peste o jumătate de miliard de lei pentru ultimii 2.885 de beneficiari eligibili ai Măsurii II Granturi pentru capital de lucru acordate IMM-urilor. Acesta reprezintă o schemă de sprijin destinată IMM-urilor. Acesta reprezintă o schemă de sprijin destinată IMM-urilor determinată de criza de COVID-19 inițiată în anul 2020. Fondurile totale alocate pentru granturile destinate capitalului de lucru au fost în valoare de peste 3,8 miliarde de lei la care s-a adăugat, prin Legea bugetului pe anul 2022, suma de 570 de milioane de lei. Am decis, de asemenea, să continuăm în acest an atât programul pentru stimularea înființării întreprinderilor mici și mijlocii Start Up Nation România, cât și programul privind măsurile pentru acordarea de sprijin financiar pentru întreprinderile din domeniul turismului, structuri de cazare, structuri de alimentație și agenții de turism a căror activitate a fost efectuată în contextul pandemiei COVID-19.

Vom mai adopta astăzi Ordonanța de Urgență prin care se va permite implementarea de către Ministerul Antreprenoriatului și Turismului a programului de sprijinire a sectorului IMM, în scopul redresării și relansării economice. Astfel, se va asigura accesul întreprinderilor grav afectate de situația economică la un nou instrument de finanțare. Totodată, prin memorandumul de azi, vom pregăti implementarea unor noi programe guvernamentale de creditare cuprinse în pachetul de stimulare economică pentru IMM-uri, precum și în vederea susținerii programelor de sprijinire a Start Up-urilor aflate în portofoliul Ministerului Antreprenoriatului și Turismului. Avem în vedere următoarele programe: IMM PROD, Rural INVEST, Garant Construct, Innovation. Guvernul a decis astfel să continue măsurile de sprijinire a mediului de afaceri din România, iar prin investițiile din buget și din fondurile europene ne vom asigura că economia va beneficia de resursele financiare necesare pentru dezvoltarea și crearea de noi locuri de muncă”, a declarat Nicolae Ciucă.