Fostul ministru al Sănătății Vlad Voiculescu, de la USR, a transmis, miercuri, într-o postare pe Facebook, că pe actualul ministru PSD, Alexandru Rafila, „îl doare în cot” de investițiile de 1,7 miliarde de euro din PNRR pentru spitale. Conform liderului USR, motivul ar fi acela pentru că „e durere de cap și dânsul vrea să fie în continuare consultant-comentator”.

„Românii își pot lua la revedere de la spitalele regionale, românii vor rămâne cu veninul îmbrăcat în «expertiza» domnului Rafila, în mirările și surâsul domnului Gâdea. Vom avea parte de toate acestea din plin în anii ce vin”, i-a transmis Vlad Voiculescu lui Alexandru Rafila.

Reacția lui Voiculescu vine după anunțul făcut marți seară de Alexandru Rafila

Alexandru Rafila, ministrul Sănătății, a susținut, marți seara, la Antena 3, că a găsit în PNRR un buget care prevede 5 milioane de euro pentru funcționarea Agenției Naționale de Investiții în Sănătate și de cinci ori mai mulți bani prevăzuți pentru consultanță la această instituție.

Mesajul complet al lui Vlad Voiculescu

Prezentăm mai jos întregul mesaj transmis de fostul ministru Vlad Voiculescu la adresa lui Rafila.

„M-am abținut luni de zile să comentez ipocriziile sau comentariile de consultant, nu de ministru, ale domnului Rafila.

Ieri seară însă, medicul de laborator Rafila și fostul pastor Gâdea s-au trezit aruncând vorbe și ridicând sprâncene pensate despre fonduri europene și investiții în spitale.

Cifrele aruncate publicului sunt următoarele:

– 25 de milioane de euro cheltuieli cu ”consultanța” în PNRR pentru construcția de spitale;

– 5 milioane de euro în PNRR pentru funcționarea agenției de investiții.

În realitate, dacă domnul Rafila ar fi spus adevărul, ați fi aflat că investițiile pe care ar fi trebuit să le sprijine ANDIS – Agenția Naționala pentru Dezvoltarea Infrastructurii Spitalicești – sunt estimate la 1,7 miliarde de euro.

𝟐𝟓 𝐦𝐢𝐥𝐢𝐨𝐚𝐧𝐞 𝐝𝐢𝐧 𝟏,𝟕 𝐦𝐢𝐥𝐢𝐚𝐫𝐝𝐞 𝐢̂𝐧𝐬𝐞𝐚𝐦𝐧𝐚̆ 𝐬𝐮𝐛 𝟏.𝟓%.

Dacă domnul Rafila ne arată un singur obiectiv de investiții mari (publice sau private) în care cheltuielile cu studiile de fezabilitate, monitorizarea construcției, documentația de achiziție să fie sub 1.5%, îmi pensez sprâncenele și merg în emisiune la Gâdea să îi oferim împreună o nouă specializare domnului Rafila: aceea de medic specialist în investiții. Găsim sigur o universitate care să îi dea repede și un doctorat în așa ceva.

Pe lângă cele de mai sus, în suma respectivă era și asistență tehnică permanentă inclusiv pentru pornirea și funcționarea instituției. O listă completă mai jos, pentru cei interesați.

Cât despre cele 5 milioane… acelea le puteți privi ca un bonus de la Comisia Europeană. În mod normal, costurile de funționare ale instituțiilor unui stat ar trebui să fie suportate de către acesta, nu din fonduri europene. Am reușit cu greu să convingem Comisia să ne dea atâtea fonduri europene pentru sănătate după ce banii de spitale regionale au rămas necheltuiți în exercițiul anterior. Condiția a fost să avem un plan pentru noile investiții și o echipă care să le implementeze. Acest plan și acea echipă trebuia să se construiască în jurul ANDIS – aducând profesioniști în sistem. Dar ce știu și cei de la comisie? Microbiologul Rafila construiește spitale cu funcționarii din minister.

Realitatea este că pe domnul Rafila îl doare în cot de proiectele astea. E durere de cap și dânsul vrea să fie în consinuare consultant – comentator.

Românii își pot lua la revedere de la spitalele regionale, românii vor rămâne cu veninul îmbrăcat în „expertiza” domnului Rafila, în mirările și surâsul domnului Gâdea. Vom avea parte de toate acestea din plin în anii ce vin.

———————————————————

Doar pentru cei care chiar vor să înțeleagă, iată ce înseamnă asistență tehnică mai exact în PNRR:

– Redactarea studiilor de fezabilitate pentru 8 spitale de importanță majoră: 12 mil de euro;

– Monitorizare de proiecte de construcții pentru 6 spitale de importanță majoră: 2.5 milioane de euro + 1.3 miloane pentru planificarea și monitorizarea etapelor de construcție și a instalării de echipamente medicale.

– Asistență tehnică pentru redactarea documentelor de achiziții publice și pentru derularea procedurilor de achiziții publice: 898.000 de euro;

– Asistență tehnică pentru dezvoltarea capacităților de management financiar a personalului ANDIS, in scopul elaborării de modele financiare, de analize cost-beneficiu, audit financiar: 268.000 euro

– Asistență tehnică permanentă pentru personalul ANDIS, instruirea personalului privind managementul portofoliilor de investiții în infrastructură – pe o perioadă de 5 ani – 3.360 mil euro

– Asistență tehnică pentru elaborarea normelor metodologice privind funcționarea și siguranța la nivelul spitalelor din România: 2 mil euro

– Asistență tehnică pentru operaționalizarea spitalelor: organizare, angajarea personalului, ghiduri, protocoale și proceduri interne, planificare de resurse umane, training pentru resursele umane, design si implementare suport IT, managementul riscului : 3.5 mil euro

Cum am ajuns la aceste costuri? Luând din experiența similară a instituțiilor din România”, a scris Vlad Voiculescu pe Facebook.