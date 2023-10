Nicolae Ciucă a vorbit vineri, într-o conferință de presă, despre posibilitatea listelor comune PSD-PNL. Astfel, liderul liberal a subliniat că formațiunea sa are determinarea să meargă singur, însă nu exclude și alte opțiuni.

„Vă pot spune ce am spus şi în sală: PNL are capacitatea, are determinarea, are oamenii dedicaţi să poată să meargă în alegeri de unul singur, prin forţe proprii, cu obiective de sine stătătoare stabilite. Ca atare, dacă PNL poate să meargă singur, poate să meargă în orice formulă politică”, a declarat liderul PNL.