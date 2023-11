Nicolae Ciucă a menționat că dorește să facă o precizare importantă în legătură cu stabilitatea, predictibilitatea și încrederea. El a subliniat că publicul se așteaptă la un angajament ferm din partea lor referitor la menținerea fiscalității în 2024. Ciucă a explicat că au avut discuții în cadrul coaliției și că există o limită pe care Partidul Național Liberal nu intenționează să o depășească.

A discutat cu liderii Partidului Social Democrat, cu premierul Marcel Ciolacu și le-a transmis că intervenția în prezent asupra fiscalității ar avea consecințe semnificative, perturbând perspectivele de dezvoltare economică și afectând încrederea construită între mediul de afaceri și decidenții politici. Prin urmare, Ciucă a afirmat că nu există planuri pentru modificarea fiscalității în 2024.

„Pentru că am vorbit despre stabilitate, predictibilitate şi de încredere, vreau să fac o menţine absolut necesară. Cred că aşteptaţi de la noi un angajament ferm vizavi de ceea ce înseamnă menţinerea fiscalităţii pentru anul 2024.

Am avut discuţii în coaliţie, este o linie peste care Partidul Naţional Liberal nu poate să treacă, şi am discutat cu liderii Partidului Social Democrat, cu premierul Marcel Ciolacu şi am explicat că orice intervenţie în momentul de faţă pe fiscalitate bulversează absolut orice, speranţa noastră de dezvoltare economică, o dispersează, efectiv, pulverizează încrederea ce s-a realizat între mediul de afaceri şi decidenţii politici.

Motiv pentru care nu se va întâmpla ca fiscalitatea să fie modificată în 2024”, a spus liderul liberali în intervenţia sa.