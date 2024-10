În cadrul unei întâlniri recente a Biroului Permanent Național (BPN), Nicolae Ciucă, liderul Partidului Național Liberal (PNL), a subliniat importanța mobilizării și a vigilenței în contextul campaniei electorale.

La o zi după desfășurarea programului prezidențial, Ciucă a mulțumit organizatorilor și a apreciat impactul pozitiv al activității asupra imaginii partidului.

Ciucă a menționat că întâlnirile din cadrul BPN sunt esențiale pentru a discuta preocupările și obiectivele partidului în campanie.

El a subliniat necesitatea de a rămâne ancorat în realitate și de a continua activitățile de mobilizare a susținătorilor, inclusiv prin discuții directe la nivel local.

Acesta este BPN-ul înainte de intrarea efectivă în campanie. Am avut întâlniri foarte bune legate de preocupările, de dorința de a spune lucrurilor pe nume, de tot ce ne propunem să realizăm la finalul acestei campanii.

Un alt aspect important abordat de Ciucă a fost transmiterea mesajului de la centru către toate filialele partidului. El a evidențiat importanța comunicării eficiente și a mobilizării în fiecare municipiu și comună, pentru a evita orice formă de relaxare și a intensifica eforturile de campanie.

Partidul are 1146 primari, suntem a doua forță politică din România, cea mai puternică forță de dreapta. În fața jocului politic, noi trebuie să rămânem vigilenți, să discutăm, să spunem oamenilor despre proiectele noastre, să combatem fake-news-urile, să contracarăm atacurile, nu ne permitem pauze.

”Este foarte important mesajul care pleacă de la centru. Există o efervescență în fiecare zi. E obligatoriu să faceți și dvs asta, așa cum am discutat cu primarii și consilierii locali, să ducem mesajul de la om la om, e nevoie de mobilizare. În fiecare filială în parte, municipiu, comună.

Ciucă a reiterat poziția PNL față de Partidul Social Democrat (PSD) și Alianța pentru Unirea Românilor (AUR), menționând suspiciunile de colaborare subterană între cele două formațiuni.

El a invocat recentele dezvăluiri care ar confirma aceste suspiciuni, afirmând că este datoria partidului să combată dezinformările și atacurile politice.

Fostul premier a subliniat că abordarea partidului față de PSD și AUR rămâne aceeași, așa cum se știe. El a menționat că s-au dezvăluit multe lucruri, afirmând că au exprimat ce au simțit și că există semne ale unei colaborări subterane între PSD și AUR. A adăugat că, așa cum există un Dumnezeu în toate, Dumnezeu lucrează prin oameni, iar cei cu adevărat credincioși ies la lumină și își recunosc greșelile.

”În continuare, abordarea noastră față de PSD și AUR rămâne cea pe care o știți. Ați văzut că s-a devoalat totul. Noi am spus ce am simțit. Am spus ca sunt semnele unei colaborari subterane intre PSD si AUR. Cum există un Dumnezeu în toate, Dumnezeu lucrează prin oameni și cei drept credincioși ies singuri și se spovedesc.

Așa s-a întâmplat și zilele acestea, ce noi intuiam a fost confirmat. Dacă vedeți și ultimele articole, toată chestiunea a fost coordonată din culise.

Ultimele imagini cu Tudose și Hrebenciuc pe repere de timp care se aliniază cu ce spunea Becali, demonstrează ce noi am spus în toate intervențiile din ultima perioadă de timp.”, continuă fostul premier.