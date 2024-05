Nicolae Ciucă a fost prezent la evenimentul „Europa în fiecare localitate”, organizat de TNL, cel mai important din seria de conferințe pe care tinerii liberali le-au susținut în toată țara în ultimele două luni. Acesta a optat să rămână în sală, alături de tinerii participanți, în loc să ocupe locul rezervat în față.

Nicolae Ciucă a vorbit despre rolul PNL în Europa și modul în care a reușit să valorifice oportunitățile pe care le oferă România ca stat membru al Uniunii Europene.

“PNL a fost cel care a asigurat cea mai mare absorbție de fonduri europene, de la sub 50% când am preluat guvernarea, la 96% în acest moment. Prin asta am reușit să aducem dezvoltare în comunitățile locale. Vorbim de oameni, de primarii din țară, președinții de CJ, vorbim de o echipă, vorbim de echipe la nivel guvernamental, echipa de reprezentare a PNL în Parlamentul European.

Pe guvernările liberale am reușit să creștem indicativul de dezvoltare. Dar țara trebuie să vă ofere condiții să trăiți, servicii medicale de calitate, precum țările în care milioane de români muncesc. Să reducem diferențele ca să fim și noi un model pentru celelalte țări“, a afirmat acesta.