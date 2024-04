În cadrul unei vizite în județul Dolj, președintele Senatului Nicolae Ciucă, a declarat, la Calafat, că primarii liberali trebuie să fie în permanență deschiși cu cetățenii.

Liderul PNL a vorbit şi despre fenomenul de deșertificare a sudului României, din care face parte și judeţul Dolj.

“Noi am venit să vă garantăm sprijinul nostru. Din păcate judeţul Dolj are 120 de mii de hectare care au intrat în procesul de deşertificare iar când vine vorba de plantare de păduri, am făcut proiecte pornind de la drumul pe care-l făceam când eram copil şi treceam prin pădurile de salcâm.

Am citit care este pericolul privind deşertificarea, am derulat un proiect începând cu oamenii de la cabinetul senatorial până la primari, dunele de nisip au crescut cu 2- 3 metri, este într-adevăr un pericol.

Le spun liberalilor să meargă la oameni şi să recunoască cu onestitate ceea ce au reuşit şi ce nu au reuşit să facă, este important să avem acest dialog onest cu oamenii“, a mai spus Ciucă.