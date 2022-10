Este mesajul momentului de la Bucureşti cu privire la aderarea României la spaţiul Schengen.

Mesaj ferm pentru europarlamentarii României! Trebuie să se renunţe la aceste discursuri

În cadrul întâlnirii de joi, 27 octombrie, pe care premierul Nicolae Ciucă a avut-o la Bruxelles cu europarlamentarii români, şeful Guvernului le-a cerut acestora să nu mai aleagă varianta unui discurs naţionalist şi agresiv.

Nicolae Ciucă a subliniat că astfel de declaraţii venite dinspre partea română nu-i vor putea convinge pe sceptici, cum este, spre exemplu, Mark Rutte, premierul Olandei, au precizat surse prezente la această întâlnire pentru Capital.

Premierul României le-a cerut europarlamentarilor să lucreze în mod inteligent şi strategic, pentru ca ţara noastră să-şi atingă obiectivul aderării la Schengen. El a insistat în mod repetat să se renunţe la discursurile nepotrivite.

Trebuie urmată o linie înţeleaptă, cu argumente, o linie diplomatică, în care să se explice tot ce a făcut România până acum, folosindu-se de argumentele pe care ţara noastră le are la dispoziţie, argumente ce sunt deloc puţine, a mai subliniat Nicolae Ciucă la întâlnirea de joi.

Apel la adresa Olandei: Să vină în țara noastră și să vadă la fața locului tot ce s-a întreprins

Tot joi, într-o conferinţă de presă, premierul Nicolae Ciucă a explicat că se lucrează la clarificarea anumitor probleme pe relaţia cu Olanda.

„Au fost întreprinse demersuri şi am arătat deschidere faţă de punerea la dispoziţie a tuturor elementelor care sunt necesare pentru a fi finalizate aceste clarificări.

A fost transmisă o scrisoare de invitare la adresa ministrului de Interne olandez, astfel încât o comisie, o delegaţie care vrea să vină să-și clarifice subiectele încă neelucidate, să vină în țara noastră și să poată să vadă la fața locului tot ce s-a întreprins. Și am convingerea că toate aceste chestiuni vor fi rezolvate în timp oportun”, a declarat şeful Guvernului de la Bucureşti.

Cât despre raportul privind aderarea României la Schengen, Ciucă a dat asigurări că este un document extrem de pozitiv la adresa ţării noastre.

„Raportul este unul foarte pozitiv, primind aprecierile de la toţi cei care au participat la această activitate. Este o dovadă a faptului că România a făcut ceea ce trebuie astfel încât să îndeplinească standardele şi condiţiile acquis-ului Schengen şi, pentru că am spus-o şi am să o repet, acest demers nu se va opri la momentul în care vom primi aprobarea să intrăm în spaţiul Schengen, va trebui să continue şi suntem pregătiţi tocmai din acest motiv să probăm prin ceea ce am realizat şi prin ceea ce suntem pregătiţi să facem în continuare pentru a fi cu adevărat membri Schengen.

Am demonstrat că suntem în măsură să protejăm graniţele externe ale UE, am făcut-o şi înainte de începerea conflictului, după începerea conflictului şi mai abitir şi provocarea, presiunea pe întreg serviciul de graniţă a fost una cât se poate de complexă şi dinamică şi iată-ne astăzi că, după atâta timp, putem să ieşim şi să spunem fără niciun fel de reţinere că România are şi personalul şi dotarea tehnică şi procedurile în conformitate cu standardele cerute, astfel încât să devină membru Schengen”, a mai spus, joi, Nicolae Ciucă.