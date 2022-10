Neoficial, autoritățile române îi bănuiesc pe olandezi că nu vor ca Portul Constanța să devină unul din principalele porturi ale Europei, în dauna Rotterdamului. Această legendă care se tot vehiculează de ani buni a început să fie contestată.

Portul Constanța este un fel de căciula lui Decebal, spune redactorul-șef Cațavencii

La podcastul România lui Cristache, redactorul-șef Cațavencii, Doru Bușcu, a comentat acest mit al motivului pentru care nu suntem lăsați în Schengen.

„Noi spunem că Olanda vrea să ne ia ceva și noi, patriotic, o apărăm. Ce ar vrea Olanda. La modă este să spunem că vrea Portul Constanța. Și noi spunem că vrea să ne ia portul Constanța și noi nu i-l dăm.

Portul Constanța fiind un fel de căciula lui Decebal, simbolul poporului român, pe care dacă-l dăm, pierdem românitatea. Portul Constanța este un hub al corupției și mafiei. Portul Constanța nu e ceva ce aduce prosperitate României, ci ține pe loc România să se dezvolte prosper.

Olanda n-ar vrea să ia Portul Constanța, ci să intre într-o colaborare, să opereze mai bine, să-și ușureze și ei munca și atunci ar fi o situație de tip investitor win-win. Că nu sunt tâmpiți să piardă. Eu cred că nu sunt numai olandezii. Sunt mulți.

Eu știu două companii mari care vor să vină să investească în Portul Constanța și n-au primit acceptul să-și prezinte banii și oferta”, a arătat redactorul-șef Cațavencii.

Doru Bușcu: Prin portul ăsta se face trafic de droguri, arme, marfă lipsită de vamă, chiar și trafic de carne vie, de deșeuri periculoase

„Portul ăla este o hoție. Acolo este de 30 de ani un stup al mafiei. Am cunoștințe în decursul anilor, am scris. Pe vremuri, din 7 vapoare era vămuit unul. Acum or fi din 4 vapoare unul. Acest lucru nu se verifică prin organele abilitate prin lege. Ci-ți spun băieții de acolo că așa stau lucrurile.

Prin portul ăsta se face trafic de droguri, arme, marfă lipsită de vamă, chiar și trafic de carne vie, de deșeuri periculoase.

Acest port se comportă ca un codru și acest codru e controlat de o categorie de lotrii formată din partea politică, de obicei, secretari de stat prin ministerul Transporturilor, altă parte este mafia-mafie, clanurile mai mult sau mai puțin mafiote, pe care le știm și nu putem să le spunem numele și serviciile”, a mai spus Doru Bușcu.