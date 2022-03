Nicolae Ciucă anunță măsuri drastice pentru companiile petroliere: Nu voi permite nimănui să profite de această situație

În urmă cu puțin timp, șeful Executivului a susținut o declarație de presă în cadrul căreia a anunțat că a fost convocată o ședință cu responsabilii în măsură să gestioneze această problemă, subliniind că Guvernul nu va permite nimănui să profite de această situație complicată pentru a destabiliza economia țării.

”Am convocat o sedinta cu responsabilii in masura sa gestioneze aceste masuri, Statul roman are obligatia de a proteja cetatenii si economia, mai ales in aceasta perioda complicata. Nu voi permite nimanui sa profite de aceasta situatie pentru ca din lacomie sa destabilizeze viata oamenilor”, a declarat Nicolae Ciucă.

Se vor aplica sancțiuni dure

Cu toate că nu a precizat exact ce fel de sancțiuni vor primi cei care încalcă legea în acest sens, premierul Nicolae Ciucă a declarat că acestea vor fi foarte dure. De asemenea, el a spus că toate companiile petroliere care activează pe teritoriul României vor fi controlate, subliniind că a cerut cele mai aspre sancțiuni pentru companiile la care vor fi găsite nereguli.

Nicole Ciucă a afirmat că a activat încă de miercuri instituțiile de control după creșterea nejustificată a prețurilor la carburanți și a convocat o ședință în care să fie gestionate măsurile.

”Vor da sanctiuni drastice celor care incalca legea. Romania este o tara sigura, garantiile trebuie sa includa si stabilitatea economica (…) Vor fi controlate toate companiile petroliere care functioneaza in Romania. Am cerut sanctiunile cele mai severe (…) Orice alta tentativa va fi de indata ferm si aspru pedepsita prin interventia statului roman”, a fost scurta declarație de presă a șefului Executivului, Nicolae Ciucă.

Ministrul Economiei anunță că responsabilii vor fi trași la răspundere

Florin Spătaru, ministrul Economiei, a postat pe pagina de Facebook a ministerului pe care îl conduce un mesaj prin care anunță că ”cei responsabili de specula creată ieri seară prin creşterea prețurilor la pompă, la benzinării, vor răspunde pentru practici comerciale incorecte”.

”Am dispus constituirea de echipe de control din partea ANPC care, astăzi, vor merge să-i verifice pe toți furnizorii de combustibil care au creat ieri panică în rândul consumatorilor din cauza creşterii artificiale/speculative, în unele benzinării, a prețului la motorina şi benzină.

În plus, verificările vor viza şi modul în care a fost comercializat combustibilul, având în vedere imaginile care au circulat în mediul online care au surprins persoane ce depozitat benzina sau motorina, cumpărată de la pompă, în diverşi recipienți de plastic.

Obligația operatorilor economici este să preseteze numai servicii care nu afectează viața, sănătatea sau securitatea consumatorilor ori interesele economice ale acestora (OUG 21/1992 privind protecţia consumatorilor, art. 7) .

Echipele de control ale ANPC vor defăşura verificări comune cu ANAF”, a fost mesajul acestuia.





Miercuri, mii de șoferi au stat la cozi nesfârșite la benzinării

Declarațiile premierului vin în contextul în care în cursul zilei de miercuri, mii de români au stat la cozi la benzinării. Pe acest fond, Radu Burnete, directorul general al Confederației Patronale Concordia, ce unește producătorii de carburanți din România, le-a spus oamenilor să meargă acasă, deoarece nu au niciun motiv pentru a se panica.

Miercuri, 9 martie, Radu Burnete a explicat că prețul combustibilului nu va ajunge la 11 lei mâine sau peste câteva zile, adăugând că o să fie fluctuații de preț, însă mâine (joi, 10 martie – n.red.) prețul benzinei o să treacă eventual puțin de 8 lei.

Spre final, acesta i-a sfătuit pe români să se informeze doar din surse acredidate, ci să aibă grijă la informațiile false care circula pe internet.

„Oameni buni, sunt directorul celei mai mari confederații patronale din România. Producătorii de benzină sunt membrii noștri. NU O SĂ FIE MÂINE BENZINA 11 LEI. Vă spun asta cu toată responsabilitatea de care sunt capabil.

Da, e război lângă noi. Da, e inflație. O să fie fluctuații. Da, mâine o să treacă puțin de 8 lei, poate va fi 8.10, dar nici vorbă de minciunile circulate iresponsabil. Vă rog, mergeți acasă.

Later edit: Nu vă mai luați după o poză de nu știu unde. Vedeți linkul de mai jos. Știți foarte bine că există benzinării mai scumpe, altele mai ieftine. Noi vorbim de prețul mediu în România. Dacă-mi arătați o poză cu 9 lei, e o benzinărie din mii.

Eu vă spun că prețul mediu al combustibilului în România va fi mâine în jur de 8 lei. Și că există stocuri și că nu e niciun motiv să vă panicați. Și că în această perioadă de criză vor mai fi fluctuații, dar haideți să acționăm rațional.

Încă un later edit și gata: căutați pe internet și citiți despre „self-fulfilling prophecy”. Wikipedia e suficient”, a scris Radu Burnete pe rețelele de socializare.