„Ce mă diferenţiază de Marcel Ciolacu este o chestiune la care se răspunde foarte simplu: El şi-a servit partidul, eu mi-am servit ţara.

Cred că este un plus faţă de oricare candidat pentru că toată viaţa mea profesională, am ajuns în politică după aproape 40 de ani de activitate profesională şi nu am făcut nimic altceva decât învăţ să iubesc decât am crezut vreodată că pot să iubesc România, să lucrez cu oamenii şi să fac în aşa fel încât să fac tot ceea ce îmi stă omeneşte cu putinţă să facă ceea ce trebuie pentru oameni”, a declarat acesta la Pro TV.