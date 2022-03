Nicolae Ciucă respinge ferm ideea unei unei platforme de cenzură: Nu aș putea să introduc așa ceva

Așadar, prim-vicepreședinte PNL Rareș Bogdan spune că vorbit cu premierul Nicolae Ciucă iar șeful Guvernului l-a asigurat că nu va susține niciodată un astfel de proiect.

„Reacția lui a fost: Domnu’ Rareș, cum aș putea eu vreodată să susțin așa ceva? Eu înțeleg exact rolul presei în democrație, mă cunoașteți. Nu aș putea să introduc așa ceva! Este o inițiativă venită din partea unor ONG-uri către noi. Au cerut, într-adevăr, prin cineva din Guvern, o să verific prin cine, au cerut de la diverse ministere diverse date, diverși indici, dar noi nu susținem ca Guvern”, a declarat Rareș Bogdan pentru bugetul.ro

Inițiativa este respinsă de PNL

De asemenea, prim-vicepreședinte PNL a explicat că inițiativa este respinsă mai ales de formațiunea sa iar el nu ar susține niciodată „așa ceva”.

„I-am zis că nu susține nici PNL-ul, PNL-ul nu susține așa ceva! Normal, zice, dar nu susțin nici eu. Niciodată n-aș putea să susțin așa ceva. Doar mă cunoașteți deja, după atâta timp. Niciodată nu aș putea susține asta! Mi se pare o chestiune periculoasă și cred că nu putem să introducem noi cenzura, mai ales noi, liberalii. Deci, stați fără grijă! Nu se pune problema să apară o astfel de inițiativă susținută de Guvern.

Sunt 5 ONG-uri care au făcut propunerea și au trimis-o la DSU și la diverse ministere. Dar Guvernul României nu-și asumă asta. Nu a zis niciun cuvânt de Raed Arafat. Am vorbit și cu Lucian Bode, care era la Siret, cu ministrul de Interne al Franței și cu Gheorghe Flutur. Și Lucian a zis la fel: Nu se pune problema ca Ministerul de Interne să susțină o astfel de inițiativă! Exclus!”, a mai spus liberalul.

Soluția propusă de Rareș Bogdan

Potrivit celor spuse de Rareș Bogdan, soluția este o comunicare mai bună din partea autorităților și o discuție cu organismele media serioase, care să „devină și mai prezente în spațiul public, pentru a anula orice idee de fake-news”.

„Iar eu am luat atitudine în calitate de vicepreședinte pe Comunicare și membru în Consiliul de Coordonare al Coaliției. În Consiliul de Coordonare al Coaliției suntem 12 persoane plus premierul: 13 persoane. 5 de la noi, de la liberali, 5 de la PSD, 2 de la UDMR, plus unul de la Minorități, Pambuccian. A ieșit și Ciolacu, am ieșit și eu, ca reprezentant PNL. Nici Coaliția nu susține această inițiativă! Exclus! Iar premierul a fost foarte ferm! A zis că niciodată n-ar putea să susțină așa ceva. Sunt tot felul de ONG-uri, de organisme care fac recomandări în contextul ăsta, cu fake-news-ul, cu războiul informațional, care există în această zonă. Dar a subliniat: Niciodată n-aș putea introduce așa ceva!

Trebuia să fim mult mai prezenți cu adevărul. Adevărul și instituțiile media serioase, cu jurnaliști serioși, trebuie să fie mai puternice și să se impună în fața celor care încearcă să manipuleze. Dar niciodată să interzicem! A fost extrem de ferm.

O comunicare mai bună din partea autorităților și o discuție cu organismele media serioase, echilibrate, raționale, care să devină și mai prezente în spațiul public, pentru a anula orice idee de fake-news, pentru că orice spun eu, orice spune premierul, orice spune orice ministru nu are forța pe care o are un lider în opinia publică. Sigur, are de a liniști, dar, la nivel de influență, un analist politic, un jurnalist, o instituție media au o forță foarte mare”, a conchis Rareș Bogdan.