„Am răspuns și am spus că în mine personal pot să dea, pot să mă atace oricât de mult vor ca persoană, dar nu Armata Română, pentru că Armata Română , din 2002 până în 2021, a executat misiuni în teatrele de operații”, a declarat Nicolae Ciucă.

Liderul PNL a subliniat că Armata Română a suferit pierderi de 30 de militari și a înregistrat sute de răniți în timpul acestor misiuni, insistând că sacrificiul lor merită respectul cuvenit.

Președintele Senatului a explicat că evenimentele de la Nassiriya au fost relatate în cartea sa fără nicio exagerare. El a subliniat că a descris tot ce s-a întâmplat acolo și a evitat să exagereze, menționând că nu a susținut niciodată că ar fi realizat fapte extraordinare sau că ar fi fost eroi, ci că și-au îndeplinit doar datoria.

„Eu am povestit în carte tot ce s-a întâmplat acolo și, de fiecare dată când am avut ocazia, nu am exagerat și nu vreau să exagerez.

Nu am declarat niciodată că am făcut minuni sau că am fost eroi, ne-am făcut datoria, ne-am făcut treaba”, a transmis președintele PNL.