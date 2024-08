Nicolae Ciucă, asaltat cu selfie-uri și poze la finalul ceremoniei de Ziua Marinei

Președintele PNL, Nicolae Ciucă, a fost primit cu entuziasm la Constanța, la finalul ceremoniei dedicate Zilei Marinei. Oamenii care se plimbau pe faleză s-au strâns pentru a face fotografii cu liderul PNL, demonstrând o căldură deosebită.

Încântat de interacțiune, Nicolae Ciucă s-a alăturat horii și s-a îmbrățișat cu mulți dintre participanți, un gest neobișnuit pentru un politician.

Cu ocazia Zilei Marinei Române și a Forțelor Navale Române, premierul Nicolae Ciucă a transmis un mesaj în care a subliniat importanța acestei sărbători pentru marinarii militari și civili, precum și pentru toți românii.

„15 August este o sărbătoare de suflet pentru români. În această zi sfântă, în care creştinii prăznuiesc Adormirea Maicii Domnului, sărbătorim cu toţii Ziua Marinei Române. An de an ne regăsim la malul Mării Negre pentru a onora marinarii militari şi civili care navighează sub drapelul României. Patriotism, credinţă, curaj sunt cuvintele care descriu cel mai bine această zi de 15 august.

Curajul marinarilor români militari şi civili este o sursă de mândrie şi inspiraţie pentru noi toţi. A fi marinar este o opţiune de viaţă, o vocaţie care implică sacrificii, eforturi, muncă şi dedicare. Atunci când navigaţi sub pavilion românesc faceţi cinste României şi vă suntem recunoscători”, a afirmat Ciucă în discursul ţinut joi, de Ziua Marinei.