Premierul Nicolae Ciucă a anunțat care au fost principalele subiecte abordate în cadrul întâlnirilor sale cu liderii europeni de la Bruxelles. Potrivit ministrului, un subiect important a fost cel legat de plafonul de 9,4% pentru pensii din PNRR. Iată ce s-a hotărât.

„Au fost, de asemenea, discutate de principiu subiectele legate de plafonul de 9,4% pentru pensii și am convenit cu doamna președintă ca acest indicator să poată fi înlocuit cu indicatori de disciplină fiscală, având la bază studiul Băncii Mondiale, iar detaliile tehnice legate de modalitatea în care se va proceda vor fi stabilite la nivelul comisiilor de specialitate.”, a spus Nicolae Ciucă la începutul ședinței de Guvern de vineri, 28 octombrie.

Nicolae Ciucă: Trebuie să ne asigurăm securitatea energetică

De asemenea, Nicolae Ciucă a vorbit și despre securitatea energetică a Europei și măsurile pe care le va lua România pentru a putea face față crizei energetice.

În ceea ce privește angajamentul nostru pe decarbonare, am convenit, de asemenea că, în actualul context, este nevoie ca la nivelul Uniunii Europene să se ia măsuri, astfel încât să ne asigurăm securitatea energetică. România s-a coordonat și va continua să se coordoneze cu Comisia Europeană în ansamblul deciziilor care s-au luat și care vor fi luate în continuare pentru a putea să avem garanția securității energetice și în felul acesta, în conformitate cu planul propriu privind decarbonarea, anul acesta ar urma ca la 31 decembrie să fie scoase din producție două grupului energetice, fiecare de câte 300 de mW.”, a mai spus Nicolae Ciucă.

Se dezvoltă infrastructura din România

Premierul României a mai vorbit, de asemenea, și despre subiectele care țin de elementele de infrastructură de transport.

„Am discutat, de asemenea, elementele de infrastructură de transport, ținând cont de situația în care este necesar să căutăm modalități prin care să se asigure refacerea fluxurilor de aprovizionare. Și în acest sens, tot ceea ce ține de dezvoltarea și consolidarea infrastructurii de transport este foarte important.

De asemenea, în principiu, toate aceste discuții au fost agreate în sensul în care modificările de adaptare în interiorul PNRR-ului să poată fi agreate tehnice. Și aici vin și prezint un exemplu. În PNRR este asumat să finalizăm magistrala M4 de la metrou, dar ținând cont că nu este încă un proiect matur și nu există timpul necesar ca până în 2026 să fie finalizat există posibilitatea ca această magistrală să poată fi înlocuită cu o alta, care să poată să fie finalizată și să asigure absorbția banilor

Practic, în tot acest ansamblu al discuțiilor convenite, rezultatul, concluzia este că avem nevoie să facem aceste ajustări, timp de renegociere nu avem, pentru că ar însemna o pierdere atât de timp, cât și de resursă și, practic, angajamentul de a implementa acest PNRR și de a face în așa fel încât să putem să realizăm întreaga absorbție de fonduri financiare, din granturi și din împrumuturi, să nu se realizeze în proporție de 100%.”, a mai spus Nicolae Ciucă.

Acord între România și Belgia

Premierul Nicolae Ciucă a mai spus ce a vorbit la întâlnirea pe care a avut-o cu premierul Belgiei, Alexander De Croo.

„La întâlnirea bilaterală pe care am avut-o cu premierul Belgiei, Alexander De Croo, am prezentat cât se poate de clar interesele comune ale României și Belgiei, interese bazate pe valori comune. Am mulțumit pentru întreg angajamentul Belgiei de a participa cu efective și trupe la battlegroup-ul Alianței Nord-Atlantice, care are ca națiune-cadru Franța și la care, de asemenea, participă militari și echipament și echipamente din Olanda.

Am mulțumit pentru acest angajament și, desigur, pentru contribuția pe care Belgia o are la dezvoltarea infrastructurii în partea de deplasare și staționare a trupelor belgiene în România. Desigur, am subliniat aspectele care au fost legate de ceea ce am convenit la vizita premierului De Croo în România în primăvara acestui an.

Au fost demersuri care s-au concretizat în semnarea a două memorandumuri pe colaborarea în domeniul nuclear și putem să spunem că, într-un timp atât de scurt, am reușit să atingem acest obiectiv, care este deosebit de important în ceea ce privește dezvoltarea de noi surse de energie, îndeosebi în acest context.

Totodată, am dezvoltat dialogul pe componenta colaborării în industria semiconductorilor. Există un element cât se poate de benefic pentru ambele țări. Belgia are o componentă în acest sector, care este foarte bine consolidat și, de asemenea, și-a exprimat disponibilitatea pentru a colabora și împreună cu specialiștii din domeniul de la noi din țară să putem să dezvoltăm proiecte în comun, ținând cont de cererea de semiconductori ce există pe piață în acest moment.”, a mai spus Nicole Ciucă la începutul ședinței de Guvern.