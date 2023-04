Premierul Nicolae Ciucă, a spus, la ședința PNL Timiș la care a participat, că „noi muncim de dimineață până noaptea cu mintea limpede ca să îi servim pe români, nu alte partide. Asta înseamnă să fii în serviciul public”.

„Nu facem politică sau politici publice la restaurant”, ar fi spus liderul PNL, potrivit unor surse politice.

El a comentat și viitorul politic al partidului, menționând de ce PNL rămâne în continuare în formula cu PSD la guvernare. Ciucă a precizat că, pragmatic vorbind, actuala Coaliție reprezintă singura formulă prin care poate fi guvernată eficient România. Cu toate acestea, ar fi continuat Ciucă conform surselor politice, dacă PNL va fi pus în situația de a nu-și putea pune în aplicare viziunea de guvernare, prezența liberalilor în actuala formulă ar putea fi revizuită.

Miniștrii, stabiliți în funcție de competențe și de experiență

Sursele menționate au precizat că Nicolae Ciucă a susținut, la întâlnirea cu PNL Timiș, că viitoarea garnitura a membrilor în viitorul Guvern va fi stabilită în funcție de competențe și de experiența profesională.

El a ținut să își spună punctul de vedere și pe marginea speculațiilor privind reducerea salariilor. Potrivit celor afirmate în ședința cu liberalii din Timiș, premierul a susținut că principalul deficit în instituții nu este cel bugetar, ci cel de voință, viziune și caracter.

Ciucă susține că nu se vor tăia salariile

„I-am cerut ministrului de Finanțe să nu taie niciun leu de la salarii și de la investiții”, ar fi susținut premierul conform surselor amintite.

În plus el a ținut să transmită și un îndemn celor prezenți.

„La fel cum Banatul este fruntea, tot așa PNL trebuie să fie partidul care se află în prima linie a schimbărilor în bine a României și a județului”, ar fi susținut liderul liberal.

Discuție despre comasarea alegerilor în 2024

În context, trebuie amintit că Nicolae Ciucă a declarat public, la Focșani, că a existat o discuție despre comasarea alegerilor în 2024 în Coaliție și în ședința conducerii PNL. El a susținut că i-a rugat pe specialiștii din partid să caute soluții şi să vină cu o abordare legală, constituțională.

”Este o discuţie în momentul de faţă, am discutat la nivelul Coaliţiei, am discutat la nivelul PNL, chiar în ultima şedinţă a Biroului Politic Naţional despre acest subiect. În acest moment, fiind vorba de o analiză, am rugat specialiştii din partid să caute soluţii şi desigur să venim cu o abordare legală, constituţională, nu de altă natură”, a arătat premierul, despre propunerea de comasare a alegerilor în 2024. Dacă va exista, atunci o vom discuta., Dacă nu va exista, nu o vom discuta”, a adăugat Ciucă.

Şeful Executivului a mai spus că sunt trei rânduri de alegeri şi doar trei pot fi discutate într-o asemenea permutare.

”Ca atare nu există acum altă soluţie decât una dintre cele trei. Urmează să analizăm să vedem ce ne spun specialiştii pe domeniu din fiecare partid”, a completat el.